Khánh Hòa: Thanh tra hàng loạt dự án nghỉ dưỡng 'dính' sai phạm

TPO - Theo Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, nhiều khu nghỉ dưỡng trên địa bàn được chỉ định nhà đầu tư không qua đấu thầu, cấp đất không đúng quy hoạch, gây thất thoát tài nguyên và làm ảnh hưởng môi trường đầu tư.

Điểm mặt các dự án du lịch "đặc cách"

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kết luận thanh tra về các dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, hiệu quả thấp trên địa bàn.

Theo kết luận thanh tra, nhiều dự án du lịch, nghỉ dưỡng lớn tại Khánh Hòa đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư mà không thông qua đấu thầu, vi phạm quy định của pháp luật. Cụ thể, đối với dự án khu nghỉ dưỡng Bãi Dài và khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Duyên Hà, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa xác định UBND tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu cho các chủ đầu tư mà không tổ chức đấu thầu lựa chọn.

Việc làm này vi phạm nghiêm trọng quy định tại Luật Đầu tư 2005 và các thông tư liên quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trách nhiệm chính thuộc về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa các năm 2012, 2013.

Thiên đường nghỉ dưỡng tại khu vực Bãi Dài, tỉnh Khánh Hòa.

Còn dự án khu resort và khách sạn Đỉnh Vàng Nha Trang, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp giấy chứng nhận đầu tư mà không lấy ý kiến các sở, ngành liên quan. Trên cơ sở tham mưu này, UBND tỉnh đã lựa chọn nhà đầu tư không thông qua đấu thầu, vi phạm Luật Đầu tư 2005 và Thông tư 03 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trách nhiệm này thuộc về của UBND tỉnh năm 2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư các năm 2013, 2014.

Nghiêm trọng hơn, thanh tra còn phát hiện sai phạm trong quản lý đất đai tại các dự án nghỉ dưỡng tại khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh. Kết quả thanh tra chỉ ra rằng Khu du lịch sinh thái Prime - Prime Resorts and Hotels là một điển hình về sai phạm biến tướng quy hoạch nghiêm trọng.

Bên cạnh việc không tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư, sai phạm cốt lõi là việc UBND tỉnh đã giao hơn 5ha đất tại dự án này với mục đích "đất ở không hình thành đơn vị ở" để xây dựng biệt thự. Cơ quan chức năng đã cho phép chủ đầu tư bán các căn biệt thự này với quyền sử dụng đất lâu dài cho khách hàng. Hành vi này hoàn toàn trái với quy hoạch sử dụng đất của khu vực, vốn được xác định là "đất thương mại, dịch vụ" (chỉ được thuê đất có thời hạn).

Hậu quả là, cơ quan quản lý đã cấp tới 175 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích là "đất ở tại nông thôn", thực chất đã biến tướng quy hoạch của một khu du lịch quốc gia thành khu dân cư, gây thất thoát tài nguyên và phá vỡ mục tiêu phát triển du lịch bền vững. Trách nhiệm thuộc về UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cá nhân có liên quan.

Tương tự ở dự án khu du lịch cao cấp Phát Đạt resort, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cũng đã tham mưu UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư có "đất ở không hình thành đơn vị ở" là không phù hợp với pháp luật về đất đai. Trách nhiệm này thuộc về UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa các năm 2016, 2018.

Gỡ vướng ra sao?

Các kết luận thanh tra nhấn mạnh, nguyên nhân sai phạm phần lớn do lỗi của cơ quan quản lý Nhà nước, hoặc lỗi từ cả phía quản lý và nhà đầu tư.

Để tháo gỡ khó khăn, đối với nhóm dự án không đấu thầu, không đấu giá quyền sử dụng đất, Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo 751, Thủ tướng Chính phủ báo cáo cấp thẩm quyền xem xét cho phép áp dụng cơ chế đặc thù tương tự Nghị quyết 170/2024/QH15 của Quốc hội. Qua đó, các dự án tiếp tục được sử dụng đất, đồng thời xác định lại giá đất để thu nộp ngân sách, đảm bảo không thất thoát tài sản công.

Khu du lịch nghỉ dưỡng Duyên Hà dính sai phạm trong đợt thanh tra lần này. Ảnh: L.H

Đối với nhóm sai phạm trong quản lý đất đai, Thanh tra tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan làm việc với nhà đầu tư để xem xét và thực hiện điều chỉnh tính chất "đất ở không hình thành đơn vị ở" sang "đất thương mại, dịch vụ" theo quy định và đúng quy hoạch.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm được nêu tại Kết luận thanh tra để xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.