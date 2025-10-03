Thanh tra chỉ ra nhiều vi phạm tại dự án Chợ Đầm - Nha Trang

TPO - Thanh tra tỉnh Khánh Hòa vừa có kết luận thanh tra chỉ ra nhiều vi phạm tại dự án Chợ Đầm - Nha Trang của Công ty cổ phần Sông Đà - Nha Trang.

Ngày 3/10, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có kết luận thanh tra chuyên đề đối với các dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, hiệu quả thấp trên địa bàn tỉnh, trong đó đó có dự án Chợ Đầm - Nha Trang.

Theo kết luận, chợ Đầm tròn Nha Trang được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1972, là tài sản thuộc sở hữu Nhà nước do UBND TP Nha Trang (cũ) quản lý (nay là phường Nha Trang), tổng diện tích 15.270m².

Chợ Đầm tròn Nha Trang, phía sau là Dự án Chợ Đầm - Nha Trang (giai đoạn 1).

Năm 2013, UBND tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Cổ phần Sông Đà - Nha Trang để thực hiện Dự án Chợ Đầm - Nha Trang (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư 156 tỉ đồng (nằm sát chợ Đầm tròn).

Kết quả thanh tra cho thấy, UBND tỉnh Khánh Hòa đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư xây mới Chợ Đầm - Nha Trang không đúng quy định tại khoản 3, Điều 4, Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/1/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.

UBND tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Cổ phần Sông Đà - Nha Trang để thực hiện Dự án Chợ Đầm - Nha Trang nhưng không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, vi phạm quy định tại Điều 54 Luật Đầu tư năm 2005.

Vị trí và các ngành hàng để bố trí các hộ tiểu thương không đúng phương án được duyệt tại Quyết định số 3362/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND TP. Nha Trang.

Chợ tươi sống, chợ truyền thống chậm tiến độ so với Giấy chứng nhận đầu tư; Hạng mục công trình: Quảng trường - Vườn hoa - Sân bãi đến nay chưa triển khai thực hiện.

Thanh tra tỉnh cho biết, dự án Chợ Đầm - Nha Trang không đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư là không đúng quy định pháp luật. Do đó, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án, đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Ban Chỉ đạo 751, Thủ tướng Chính phủ báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép dự án được áp dụng cơ chế đặc thù tương tự quy định tại Nghị quyết số 170/2024/QH15 để xử lý việc tiếp tục sử dụng đất, xác định giá đất để tính và thu nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước các khoản nghĩa vụ của dự án, đảm bảo không thất thoát tiền ngân sách nhà nước.

Ngoài ra Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm được nêu tại Kết luận thanh tra để xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.