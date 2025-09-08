Thanh tra Chính phủ 'thúc' làm rõ dự án khó khăn, vướng mắc trong tháng 9

TPO - Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong yêu cầu các cục, vụ, đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trong tháng 9 các cuộc thanh tra những dự án có khó khăn, vướng mắc.

Tại cuộc họp giao ban tháng 8 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9/2025, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Lê Quang Linh cho biết trong tháng qua, Thanh tra Chính phủ đã triển khai 42 cuộc thanh tra theo kế hoạch điều chỉnh năm 2025. Trong đó, 25 cuộc tập trung vào hai chuyên đề lớn, thanh tra các dự án tồn đọng khó khăn, vướng mắc và phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng nhà đất công. Đến nay, một cuộc thanh tra đã báo cáo Thủ tướng, 13 cuộc đang xây dựng dự thảo kết luận, 27 cuộc trực tiếp tại cơ sở.

Ông Đoàn Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Quang Huy

Về giám sát, cơ quan này theo dõi hoạt động của 27 đoàn thanh tra, hoàn thành thẩm định 4 dự thảo kết luận và tiếp tục thẩm định 4 dự thảo khác. Đồng thời, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực xây dựng (Cục VII) được giao tham mưu báo cáo tiến độ thanh tra các dự án khó khăn.

Trong lĩnh vực tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong tháng 8, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và TPHCM đã tiếp 927 công dân với 423 vụ việc, trong đó có 33 đoàn đông người. Cơ quan này đã phân loại, xử lý 1.150 đơn, đồng thời tiếp tục đôn đốc xử lý 226 vụ việc kéo dài, vượt cấp trên địa bàn Hà Nội theo chỉ đạo của Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh, các đơn vị phải “làm ngày làm đêm” để hoàn thành các cuộc thanh tra dự án khó khăn trong tháng 9. Tổng Thanh tra yêu cầu Cục VII khẩn trương ban hành kết luận đã báo cáo Thủ tướng; các đơn vị tập trung dự thảo 13 kết luận; đồng thời triển khai hiệu quả 27 cuộc thanh tra trực tiếp.

Cục Theo dõi, đôn đốc và Xử lý sau thanh tra (Cục XIV) được giao tham mưu triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Chính trị về tháo gỡ khó khăn cho dự án, đất đai; theo dõi thực hiện kết luận thanh tra, nhất là các kết luận thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, đôn đốc.

Tổng Thanh tra nhấn mạnh, toàn hệ thống cần tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc trọng điểm theo tinh thần Nghị quyết số 188/NQ-CP (11/10/2024), đồng thời thực hiện nghiêm công tác lưu trữ hồ sơ, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương và tính minh bạch trong hoạt động thanh tra.