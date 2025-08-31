Khánh Hòa kiến nghị Thanh tra Chính phủ đình chỉ thanh tra 8 dự án bất động sản

TPO - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa kiến nghị Thanh tra Chính phủ đình chỉ thanh tra 8 dự án bất động sản lớn, trong đó nhiều dự án đã có kết luận thanh tra từ trước, số khác đang vướng mắc khâu quy hoạch và giải phóng mặt bằng.

Ngày 31/8, một lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, tỉnh đã có văn bản kiến nghị Thanh tra Chính phủ đình chỉ thanh tra đối với 8 dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc trên địa bàn tỉnh. Quyết định này được đưa ra sau buổi làm việc ngày 28/8 với Đoàn Thanh tra Chính phủ.

Khu phức hợp Thiên Triều (Khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus) của Công ty CP Tập đoàn Mường Thanh là 1/8 dự án được kiến nghị đình chỉ thanh tra.

Cụ thể, nhóm thứ nhất gồm 6 dự án đã có kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ và Ủy ban Kiểm tra Trung ương, gồm: Khu đô thị biển Bình Sơn - Ninh Chữ (Khu K2) do Công ty CP Đầu tư Hacom Holdings làm chủ đầu tư; Khu biệt thự phức hợp Phúc Sơn của Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn; Khu dân cư Cồn Tân Lập do Công ty CP Sông Đà - Nha Trang và Công ty CP Sông Đà Thăng Long triển khai; Khu trung tâm đô thị thương mại dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang (Phân khu 2A) của Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn; Khu phức hợp Thiên Triều (Khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus) của Công ty CP Tập đoàn Mường Thanh; Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ của Công ty CP Thương mại Kim Lan.

Trong số này, 5 dự án đã có kết luận thanh tra đầy đủ theo Kế hoạch số 1505/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Riêng dự án của Công ty CP Thương mại Kim Lan đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chưa được thẩm định thiết kế cơ sở và cấp giấy phép xây dựng do vẫn đang điều chỉnh quy hoạch.

Nhóm thứ hai gồm 2 dự án: Khu đô thị mới Đầm Cà Ná do Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Thương mại Tuấn Dung và Công ty CP Đầu tư Bất động sản Đông Đô - Bộ Quốc phòng thực hiện; Khu đô thị mới bờ sông Dinh do Liên danh Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Sông Dinh - Công ty CP TSG Việt Nam - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng TSG triển khai.

Hai dự án này đã có kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng và Thanh tra tỉnh. Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, khó khăn chủ yếu của các dự án là vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Khu trung tâm đô thị thương mại dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang (Phân khu 2A) của Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn cũng trong diện được kiến nghị đình chỉ thanh tra.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng việc kiến nghị đình chỉ thanh tra 8 dự án trên là cần thiết để tập trung giải quyết các tồn đọng, tháo gỡ khó khăn, từ đó thúc đẩy tiến độ triển khai những dự án khác trên địa bàn.

Trước đó, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành kế hoạch thanh tra 145 dự án trên cả nước. Tại Khánh Hòa, có 15 dự án nằm trong diện này. Đây đều là các công trình chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ gây thất thoát, lãng phí và đã được đưa vào diện thanh tra chuyên đề.