Thanh tra loạt dự án của các 'ông lớn' ngành xây dựng, bất động sản

Tại Hà Nội, nhiều dự án của các “ông lớn” ngành xây dựng nằm trong diện thanh tra lần này. Đáng chú ý, có 4 dự án do Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị làm chủ đầu tư gồm: Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm (49,2 ha, tổng vốn 2.147 tỷ đồng); Khu đô thị Vân Canh (69,8 ha, tổng vốn 1.367 tỷ đồng); Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp (57,1 ha); Khu đô thị dịch vụ tổng hợp Linh Đàm (57,1 ha).

Nhiều dự án thuộc Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị (HUD) thuộc diện thanh tra.

Ngoài ra, nhiều dự án của các doanh nghiệp lớn khác cũng được đưa vào danh sách thanh tra như: Khu đô thị mới Đặng Xá 2 (39 ha) do Tổng công ty Viglacera triển khai; Khu đô thị mới Văn Khê mở rộng (Usilk City, 9,2 ha, vốn 291 tỷ đồng) do Công ty CP Sông Đà Thăng Long đầu tư; Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem (vốn đầu tư 2.743 tỷ đồng) của Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

Nhiều dự án trong số này liên quan đến lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản đáng chú ý như: Khu nhà ở để bán Quang Minh (21,4 ha, vốn 389 tỷ đồng) do Công ty CP Xây dựng số 2 đầu tư; Dự án Sky Lake Golf and Resort (177 ha, vốn 352 tỷ đồng) tại huyện Chương Mỹ do Công ty TNHH DK ENC đầu tư; Khu đô thị Cienco 5 (67,8 ha, vốn 296 tỷ đồng); Khu nhà ở cho người thu nhập thấp (14,4 ha, vốn 134,6 tỷ đồng) của Công ty CP Tập đoàn VIDEC.

Ngoài Hà Nội, nhiều dự án khác trên cả nước cũng thuộc diện thanh tra. Trong đó, đáng chú ý là các dự án tại các địa phương như: Khu dân cư đô thị Bắc TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh); Tổ hợp nhà ở chung cư và văn phòng cho thuê (Khánh Hòa); Khu dân cư số 5, phường 4, TP Đà Lạt (Lâm Đồng); Khu đô thị Phú Mỹ (Quảng Ngãi).

Thanh tra Chính phủ cũng thanh tra các dự án quy mô lớn khác có dấu hiệu lãng phí, thất thoát như: Khu công nghiệp Phong Điền – Viglacera (Thừa Thiên Huế); Khu dân cư Cồn Tân Lập (Khánh Hòa, 7,9 ha, vốn đầu tư 2.718 tỷ đồng) do Sông Đà Thăng Long và Công ty CP Sông Đà Nha Trang đầu tư; Khu đô thị Hưng Thịnh (Golden Bay, 78,8 ha, vốn 1.932 tỷ đồng) do Tập đoàn Hưng Thịnh đầu tư; Dự án Khu đô thị thương mại Bắc Cường (Lào Cai) do Bitexco đầu tư; Khu đô thị mới Đầm Cói và Bắc Đầm Vạc (Phú Thọ); Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (Đà Nẵng); Tiểu khu đô thị số 16 (Lào Cai, 42 ha, vốn 1.378 tỷ đồng); Khu đô thị Sông Công (Thái Nguyên, 38,7 ha, vốn 695 tỷ đồng) do Công ty CP Kosy đầu tư.

Theo kế hoạch, cuộc thanh tra sẽ được triển khai tại tất cả các tỉnh, thành phố, với quy mô lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Tổng cộng có 145 dự án do các bộ, ngành trung ương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước triển khai và 750 dự án tại các địa phương nằm trong danh sách thanh tra. Mục tiêu của đợt thanh tra là xác định rõ nguyên nhân vướng mắc, chậm tiến độ; làm rõ những tồn tại trong cơ chế chính sách, từ đó đề xuất sửa đổi, bổ sung và kiến nghị xử lý các vi phạm pháp luật (nếu có).