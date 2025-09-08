Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Bộ Công Thương nói gì về đề xuất tính giá điện theo khung giờ?

Luân Dũng
TPO - Cử tri Đồng Nai đề nghị thay thế cách tính giá điện sinh hoạt theo bậc thang bằng cách tính theo khung giờ hoạt động. Tuy nhiên, Bộ Công Thương cho rằng, để khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, rất nhiều nước trên thế giới đều áp dụng giá điện theo các bậc thang tương tự như Việt Nam.

Cử tri tỉnh Đồng Nai đề nghị xem xét thay đổi cách tính giá điện sinh hoạt. Cụ thể, cử tri đề nghị thay thế cách tính theo bậc thang bằng cách tính theo khung giờ hoạt động (cao điểm và thấp điểm) nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Trả lời vấn đề này, Bộ Công Thương lý giải, điện năng là một hàng hóa đặc biệt, việc sản xuất và tiêu dùng diễn ra đồng thời và việc lưu trữ điện năng có chi phí cao. Khi huy động phát điện, nguyên tắc là ngành điện sẽ huy động các nhà máy điện có giá thấp hơn phát điện trước cho đến khi đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng.

89dien.jpg
Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt theo bậc khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm (Ảnh minh họa).

Do vậy, để khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, rất nhiều nước trên thế giới hiện nay, kể cả các nước tiên tiến như Nhật Bản, Hàn Quốc, hay Thái Lan, Malaysia…đều áp dụng giá điện theo các bậc thang tương tự như Việt Nam.

Cũng theo Bộ Công Thương, việc thiết kế giá bán lẻ điện cho sinh hoạt theo các bậc phù hợp với các mức sử dụng điện khác nhau với giá điện của các bậc tăng dần, nhằm khuyến khích các hộ dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Mặt khác, thực tế áp dụng giá bán điện sinh hoạt theo các bậc trong những năm qua là đơn giản, đồng thời đạt được mục tiêu khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm.

Theo quy định hiện hành, giá bán lẻ điện theo thời gian sử dụng điện trong ngày được áp dụng đối với khách hàng sử dụng điện đủ điều kiện, bao gồm giá bán lẻ điện giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường.

Biểu giá điện bậc thang từ 6 bậc được rút xuống còn 5 bậc. Trong đó, bậc rẻ nhất tính cho hộ gia đình dùng dưới 100 kWh, còn bậc cao nhất từ 701 kWh trở lên.

Giá điện các bậc thang từ 1 đến 5 được tính bằng 90 - 180% giá bán lẻ điện bình quân (2.204,07 đồng/kWh). Qua đó, giá điện thấp nhất (bậc 1) khoảng 1.984 đồng và cao nhất (bậc 5) là 3.967 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế VAT).

Luân Dũng
