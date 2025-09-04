Đề xuất sớm áp dụng cơ chế giá điện hai thành phần

TPO - Nói về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề xuất cần sớm áp dụng cơ chế giá điện hai thành phần. Nếu được triển khai đầy đủ, minh bạch, cơ chế này sẽ loại bỏ tình trạng phải duy trì chênh lệch giá giữa các đối tượng mua điện.

Chiều 4/9, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết tạo bước ngoặt

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - đánh giá, Nghị quyết 70 là một văn kiện quan trọng, đặt ra những định hướng lớn, toàn diện, tạo cơ sở để các đơn vị của Bộ Công Thương, các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp năng lượng triển khai kế hoạch hành động cụ thể.

Sau khi Bộ Chính trị ký ban hành, hiện tại, EVN đã chủ động giao các đơn vị chức năng xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 70.

Ông Tuấn đề xuất cần sớm áp dụng cơ chế giá điện hai thành phần. “Nếu được triển khai đầy đủ, minh bạch, cơ chế này sẽ loại bỏ tình trạng phải duy trì chênh lệch giá giữa các đối tượng mua điện; cần sớm xây dựng cơ chế huy động nguồn điện phù hợp với an ninh năng lượng trong đó ưu tiên các nguồn nền (than, khí) theo đặc thù kỹ thuật vận hành và khuyến khích năng lượng tái tạo đầu tư hệ thống lưu trữ, đảm bảo khả năng tham gia thị trường điện minh bạch, công bằng", ông Tuấn nói.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc EVN - phát biểu tại cuộc họp.

Ông Phan Tử Giang - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam - cho rằng, Nghị quyết 70 thể hiện bước chuyển quan trọng so với Nghị quyết 55 (về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045) trước đây, với nhiều cơ chế thông thoáng hơn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư và quản lý trong lĩnh vực năng lượng.

“Chúng tôi đang nghiên cứu, xây dựng chương trình hành động để cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 70, bảo đảm chiến lược phát triển của tập đoàn gắn với mục tiêu an ninh năng lượng quốc gia”, ông Giang cho biết và kiến nghị Bộ Công Thương tiếp tục tham mưu để Chính phủ, Quốc hội sớm thể chế hóa các nội dung của nghị quyết.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) Nguyễn Đức Ninh cho biết, sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 70, ngành năng lượng đã triển khai nhiều chính sách quan trọng liên quan đến khung giá, cơ chế mới cũng như công nghệ. Ông Ninh đánh giá đây là một cơ chế khung, tạo nền tảng để hệ thống hóa, cập nhật và đặc biệt là mở ra hướng đi cho các chính sách tiếp theo.

“Vấn đề quan trọng nhất là khâu tổ chức thực hiện. Mỗi đơn vị cần có chương trình hành động cụ thể trên phạm vi cả nước. Riêng với Bộ Công Thương, cần sớm xây dựng kế hoạch triển khai; đơn vị trực thuộc và các tập đoàn năng lượng sẽ cụ thể hóa trong chương trình của mình”, ông Ninh nhấn mạnh.

Các đại biểu đề xuất cần sớm xây dựng kế hoạch triển khai.

Theo Tổng giám đốc NSMO, trong giai đoạn phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045, thách thức lớn sẽ tập trung vào giai đoạn 2027-2032 với nguy cơ khó khăn trong cung ứng điện và bảo đảm an ninh năng lượng.

Cần triển khai ngay

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long cho biết, năm 2025, hệ thống điện Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu ASEAN về tổng công suất lắp đặt, với quy mô dự kiến vượt 90.000MW, đồng thời đứng trong nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, quá trình tổng kết Nghị quyết 55 cũng chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, cần khắc phục. Suốt hơn 6 tháng qua, dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Công Thương, tập thể cán bộ, chuyên gia của bộ, tập đoàn, tổng công ty đã làm việc ngày đêm, tham dự nhiều cuộc họp do Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức, để xây dựng những nội dung cốt lõi trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 70.

"Đây là kim chỉ nam hành động có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển năng lượng của đất nước. Nghị quyết đã tiến thêm một bước, cụ thể hơn, chi tiết hơn, bám sát hơi thở cuộc sống, đi thẳng vào những vấn đề thiết thực, cấp bách mà toàn ngành đang trăn trở, tìm lời giải", ông Long nói.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh, việc ban hành nghị quyết mới chỉ là khởi đầu. Thách thức lớn nhất chính là tổ chức triển khai vào thực tế.

"Đây là giai đoạn khó khăn đòi hỏi sự quyết liệt, sáng tạo và tinh thần làm ngay, làm luôn. Không còn khái niệm tiến từng bước, mà ngay từ năm 2025 chúng ta đã phải giải quyết những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách", ông Long nói.

