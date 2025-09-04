TPHCM: Cận cảnh công trình cáp ngầm xuyên biển cấp điện cho đặc khu Côn Đảo

TPO - Đây là công trình có nhiều điểm đặc biệt như cáp ngầm xuyên biển ở cấp điện áp 110kV dài nhất Đông Nam Á, có độ sâu chôn cáp lớn nhất lên đến 52m cách mực nước biển; công trình đường dây trên không trên biển với khoảng cách giữa các trụ lên tới hơn 800m

Sáng nay (4/9), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ban Quản lý dự án điện 3 đã đóng điện xung kích thành công trạm biến áp 110 kV Côn Đảo, phục vụ việc cấp điện từ điện lưới quốc gia cho Đặc khu Côn Đảo (TPHCM). Trước đó, đơn vị này cũng tổ chức đóng điện thành công Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho đặc khu Côn Đảo, hôm 2/9.

Dự án có tổng mức đầu tư 4.923 tỷ đồng, được triển khai thi công tháng 12/2024, do EVN làm chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án điện 3 được giao trực tiếp thực hiện.

Dự án có quy mô cấp điện áp 110kV, tổng chiều dài 103,7km, gồm 17,5km đường dây trên không qua địa phận Thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng; 77,7km cáp ngầm xuyên biển kết nối từ VT32 (trụ cuối trên biển) ra Côn Đảo; 8,5km cáp ngầm trên đảo từ điểm tiếp bờ đến TBA110KV tại Nhà máy điện An Hội (Côn Đảo).

Côn Đảo cách Vũng Tàu 97 hải lý theo đường biển và cách bờ biển Cần Thơ khoảng 40 hải lý. Từ trước đến nay, Côn Đảo được cấp điện từ nguồn điện diesel tại chỗ với Nhà máy điện An Hội gồm 9 tổ máy với tổng công suất đặt 11,8 MW nhưng công suất khả dụng khoảng 9,6MW.

Đây là công trình có nhiều điểm đặc biệt như cáp ngầm xuyên biển ở cấp điện áp 110kV dài nhất Đông Nam Á, có độ sâu chôn cáp lớn nhất lên đến 52m cách mực nước biển; công trình đường dây trên không trên biển với khoảng cách giữa các trụ lên tới hơn 800m; công trình cáp ngầm đất xuyên qua khu bảo tồn rừng của Vườn Quốc gia Côn Đảo với yêu cầu bảo vệ môi trường ngặt nghèo trong thi công và vận hành.

EVN cho biết, việc đóng điện thành công dự án đã góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho đặc khu Côn Đảo, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Dự án thay thế các nguồn phát điện diesel tại chỗ, giảm chi phí sản xuất điện, hạn chế phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải và phát triển bền vững của Việt Nam; khẳng định năng lực triển khai các công trình năng lượng quy mô lớn, công nghệ hiện đại, trong điều kiện thi công phức tạp, khắc nghiệt trên biển.

Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho đặc khu Côn Đảo là bước ngoặt quan trọng trong việc hiện thực hóa chiến lược phát triển hạ tầng năng lượng quốc gia, thể hiện quyết tâm của Chính phủ, ngành điện và các đơn vị tham gia dự án trong việc chăm lo, phát triển hạ tầng cho khu vực biển đảo, vùng biên giới - hải đảo của Tổ quốc.