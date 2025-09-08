Giải quyết dứt điểm 226 vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp lên Trung ương

TPO - Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương lưu ý, phân tích cụ thể hơn kết quả giải quyết 226 vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp lên Trung ương trên địa bàn thành phố Hà Nội.

183 vụ việc đang tiếp tục xem xét, giải quyết

Sáng 8/9, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể, thẩm tra sơ bộ báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính năm 2025.

Thông tin tại phiên họp, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy cho biết, trong năm 2025, có 261.566 lượt người đến cơ quan hành chính nhà nước khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, giảm 28% so với năm 2024.

Chính phủ, Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Cụ thể, đã xem xét, xử lý, giải quyết 192/375 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do đại biểu Quốc hội, đoàn ĐBQH và các cơ quan của Quốc hội chuyển đến, 183/375 vụ việc đang tiếp tục xem xét giải quyết.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Anh Công. Ảnh: Phạm Thắng

Trình bày dự thảo thẩm tra sơ bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Anh Công nêu rõ, báo cáo của Chính phủ đã cập nhật khá đầy đủ việc thực hiện các yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các kiến nghị tại báo cáo công tác dân nguyện hàng tháng, đặc biệt là tập trung giải quyết dứt điểm 226 vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp lên Trung ương trên địa bàn thành phố Hà Nội theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Nơi nào làm chưa tốt cần có chế tài xử lý

Tại phiên họp, các đại biểu đề nghị Chính phủ đánh giá việc thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp có tác động như thế nào tới công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính.

Đồng thời, cần đi sâu phân tích cụ thể những tồn tại, hạn chế trong quản lý nhà nước theo từng lĩnh vực như đất đai, đầu tư tài chính…

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính đều giảm cả ba tiêu chí: số lượt người giảm, số đơn, thư giảm, số vụ việc giảm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cần phân tích cụ thể hơn kết quả giải quyết 226 vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp kể trên. Đây là sự nỗ lực, cố gắng từ sự chỉ đạo của Trung ương và sự vào cuộc quyết liệt của địa phương.

Ông cũng lưu ý, cần phân tích tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo, nhất là trong lĩnh vực đất đai, môi trường. Qua đó, xác định rõ trách nhiệm, nơi nào làm chưa tốt cần có cảnh báo và có chế tài xử lý; đồng thời, dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới.

“Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, các cơ quan có liên quan tiếp tục tích hợp, liên thông các phần mềm để cung cấp, chia sẻ dữ liệu về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo”, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.