Nhóm cựu cán bộ ở Khánh Hòa bị truy tố do sai phạm trong quản lý đất đai

TPO - Viện KSND khu vực 4 - Khánh Hòa vừa ban hành cáo trạng truy tố 6 cựu cán bộ xã, huyện ở tỉnh Khánh Hòa do các sai phạm trong quản lý đất đai.

Ngày 19/9, Viện KSND khu vực 4 - Khánh Hòa đã ra cáo trạng truy tố 5 cựu cán bộ xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh (cũ), nay là xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa.

Các bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Thành Nam - cựu Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh; Trần Công Danh, cựu công chức địa chính xã này, cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Lê Hoàng Vương - cựu Phó chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh; Lâm Tuấn Anh - cựu Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh (cũ); Nguyễn Quốc Duy - cựu tổ trưởng tổ thẩm định Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh (cũ); Võ Thành Sơn, cựu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vạn Ninh (cũ), bị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Một góc xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà cũ.

Cáo trạng xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2016-2018, Nguyễn Thanh Nam với chức vụ Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh, mặc dù biết các thửa đất bỏ hoang, không người sử dụng nhưng vì động cơ vụ lợi và động cơ cá nhân khác (mối quan hệ cá nhân) mà Nam đã chỉ đạo Trần Công Danh tạo lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu không đúng quy định của pháp luật đất đai đối với 5 thửa đất. Tổng giá trị thiệt hại của nhà nước tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gần 2,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nam yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh tiến hành đo đạc và trực tiếp chỉ dẫn đo đạc 2 thửa đất số 29, 31; Nam tự ký và viết họ tên em trai vào các giấy tờ có trong hồ sơ của 2 thửa đất này; thực hiện các nghĩa vụ thuế thay cho em trai; chỉ đạo Lê Hoàng Vương ký xác nhận vào hồ sơ.

Sau khi em trai được UBND huyện Vạn Ninh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Nam đã môi giới bán 2 thửa đất này cho người khác và hưởng lợi bất chính số tiền 6,1 tỷ đồng.

Trần Công Danh, công chức địa chính UBND xã Vạn Thạnh, biết rõ các thửa đất mà Nam chỉ đạo tạo lập hồ sơ là đất chưa sử dụng, do UBND xã quản lý, không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, không đủ điều kiện để đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vì động cơ cá nhân khác và vì tình cảm cá nhân, Danh đã tạo lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không kiểm tra hiện trạng đất, không tiến hành tổ chức lấy ý kiến khu dân cư nơi có đất để xác minh nguồn gốc đất... Sau đó, trình hồ sơ đến lãnh đạo UBND xã Vạn Thạnh ký xác nhận.

Còn Lê Hoàng Vương, Nguyễn Quốc Duy, Lâm Tuấn Anh, Võ Thành Sơn trong thời gian giữ chức vụ, tuy không có động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác nhưng đã thiếu trách nhiệm trong khi thực hiện nhiệm vụ, buông lỏng trong công tác quản lý đất đai... đối với các thửa đất nói trên.