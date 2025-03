Đề nghị truy tố nhóm cựu cán bộ TP Long Xuyên

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 17 bị can trong vụ án "vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất", "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" tại UBND TP. Long Xuyên.