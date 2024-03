Bắt nguyên Trưởng phòng TN&MT thành phố Long Xuyên

TPO - Ông Huỳnh Lê Phong – nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

Sáng 31/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Phong (36 tuổi, cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Long Xuyên), Nguyễn Thiện Thanh (48 tuổi, cán bộ Phòng TN&MT TP. Long Xuyên) và Huỳnh Lê Phong (61 tuổi, nguyên Trưởng phòng TN&MT TP. Long Xuyên) cùng về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang phê chuẩn.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định: Từ năm 2019, Võ Văn Trung (57 tuổi, ngụ phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) lợi dụng chức vụ là Phó Giám đốc và Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Long Xuyên đã làm hồ sơ khống để cấp sai quy định 5 thửa đất ở, do Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Long Xuyên quản lý cho 5 hộ dân, gồm: Nguyễn Văn Cương (57 tuổi, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Văn Tiếp (44 tuổi), Nguyễn Văn Núp (34 tuổi, cùng trú huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), Nguyễn Tấn Tài (59 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) và Trần Thị Hồng Hoa (74 tuổi, ngụ TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Sau khi có 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) của Cương, Tiếp và Núp, Trung đã bán 2 thửa đất do Cương và Tiếp đứng tên cho Lê Văn Phong (61 tuổi, ngụ phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên), với giá 7,2 tỷ đồng.

Sau đó, Phong bán lại 2 thửa đất trên cho người khác với giá 11,5 tỷ đồng. Ngày 21/7/2022, Thanh tra TP. Long Xuyên chuyển kiến nghị khởi tố đến Công an TP. Long Xuyên thụ lý.

Ngày 2/8/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thụ lý, giải quyết kiến nghị khởi tố vụ việc “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Giả mạo trong công tác” xảy ra từ năm 2019 đến ngày 19/7/2022 tại Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang, liên quan Võ Văn Trung do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên chuyển đến.

Qua thời gian thụ lý kiến nghị khởi tố, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được xác định, 5 thửa đất nêu trên những người có thẩm quyền, trách nhiệm đã tham mưu, duyệt cấp không đúng đối tượng được bồi thường hỗ trợ tái định cư, có dấu hiệu tội phạm “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

Ngày 21/3/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” để tiến hành điều tra theo quy định pháp luật.

Qua khám xét chỗ ở và nơi làm việc của 3 bị can, Cơ quan Công an đã thu giữ được nhiều tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động phạm tội của các bị can.

Trước đó, ngày 1/8/2022, ông Võ Văn Trung (Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Long Xuyên) được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại vườn nhà ở phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên.

Theo thông tin từ UBND TP. Long Xuyên, trước khi vụ việc xảy ra, ông Trung bị Tổ kiểm tra của Thành phố tiến hành kiểm tra và phát hiện dấu hiệu sai phạm về đất đai. Sau đó, tổ kiểm tra đã chuyển hồ sơ sang công an và ông Trung cũng bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.