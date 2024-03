Vụ giám đốc trung tâm quỹ đất ở An Giang tự tử: Khởi tố hai cán bộ liên quan sai phạm đất đai

TPO - Hai cán bộ Trung tâm phát triển Quỹ đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Long Xuyên (An Giang) bị khởi tố để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Trước đó, giám đốc trung tâm này đã treo cổ tự tử.

Ngày 30/3, Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Phong (36 tuổi), cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Long Xuyên và Nguyễn Thiện Thanh (48 tuổi), cán bộ Phòng Tài nguyên và môi trường TP. Long Xuyên, về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Cơ quan điều tra cũng thi hành lệnh khám xét nơi làm việc, nhà riêng của một số cán bộ liên quan trong vụ việc để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó Tiền Phong đã đưa tin, ngày 1/8/2022, ông V.V.T (Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Long Xuyên) được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại vườn nhà ở phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên.

Theo thông tin từ UBND TP. Long Xuyên, trước khi vụ việc xảy ra, ông T. bị Tổ kiểm tra của Thành phố tiến hành kiểm tra và phát hiện dấu hiệu sai phạm về đất đai. Sau đó, tổ kiểm tra đã chuyển hồ sơ sang công an và ông T. cũng bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.