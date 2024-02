Tiếp tục xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn

TP - Ngay sau Tết Nguyên đán, đồng thời với việc tổng kết, đánh giá công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết, nhiều địa phương tại khu vực phía Nam đang tiếp tục chú trọng công tác đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt là tăng cường xử lý hành vi vi phạm về nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện giao thông.

Xử lý trách nhiệm liên đới người đứng đầu

Xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm liên đới của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nếu có cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm pháp luật về nồng độ cồn khi tham gia giao thông mà không kịp thời chỉ đạo xử lý hoặc xử lý không nghiêm túc. Đây là nội dung công văn vừa ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc tăng cường xử lý vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên, người lao động trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước yêu cầu, thủ trưởng các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ thuộc phạm vi quản lý gương mẫu chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; nhất là phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông với phương châm “đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện giao thông".

Các cơ quan, đơn vị, địa phương xử lý nghiêm theo quy chế, nội quy đối với các trường hợp cán bộ vi phạm khi bị lực lượng Cảnh sát giao thông gửi văn bản thông báo lỗi vi phạm về nồng độ cồn đến cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý; đồng thời, công khai thông báo trong cuộc họp, buổi giao ban để làm gương cho cán bộ khác.

Theo Công an tỉnh Bình Phước, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2024 (từ ngày 8 - 14/2), lực lượng Cảnh sát giao thông đã tổ chức 305 ca với 1.364 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia tuần tra, kiểm soát giao thông xuyên đêm, xuyên Tết. Qua đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản 1.765 trường hợp vi phạm giao thông, tạm giữ 957 phương tiện các loại. Đáng chú ý có 870 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý (tăng 808 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023).

Tại Vĩnh Long, ngày 15/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long làm việc với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp Tết Giáp Thìn vừa qua…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi bật của lực lượng vũ trang trong năm 2023; đặc biệt là thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thực hiện tốt nhiệm vụ trong dịp Tết, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, đảm bảo cho người dân vui Xuân, đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long lưu ý, bên cạnh việc phát hiện, xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn, lực lượng Cảnh sát Giao thông và các lực lượng phối hợp cần chú trọng công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giúp người dân nâng cao ý thức trong việc chấp hành quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Theo báo cáo nhanh của Công an tỉnh, tình hình an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn trên địa bàn được bảo đảm, không xảy ra vụ việc phức tạp. Lực lượng Công an các cấp đã tập trung thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; bảo vệ tốt mục tiêu, công trình trọng điểm tại địa phương, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ về an ninh trật tự. Tai nạn giao thông nghiêm trọng được kéo giảm.

Nghiêm cấm can thiệp vào hoạt động tuần tra kiểm soát

Tại Hậu Giang, ngày 15/2, tại Hội nghị giao ban đầu năm 2024 do Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức, UBND tỉnh Hậu Giang đã báo cáo công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Theo đó, Hậu Giang huy động lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức 245 cuộc tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường thủy, với 1061 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia; phát hiện, xử lý 751 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 251 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Thượng tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, theo thống kê các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông dịp Tết Nguyên đán, không có trường hợp cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh vi phạm.

Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Công Lý nhận định, kết quả cán bộ không vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông dịp Tết vừa qua cũng thể hiện nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh về chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông khi tham gia giao thông; tuyệt đối không điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia và đồ uống có cồn khác.

Tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện hiệu quả, nghiêm cấm hành vi can thiệp vào công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính của lực lượng thực hiện nhiệm vụ, nhất là hành vi vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Nếu vi phạm ngoài việc xử phạt theo quy định của pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tùy mức độ vi phạm sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành.