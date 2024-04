Vụ giám đốc trung tâm quỹ đất ở An Giang tự tử: Bắt một phó chủ tịch TP Long Xuyên

TPO - Ông Nguyễn Bảo Sinh (48 tuổi) – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang bị khởi tố, bắt tạm giam quan liên vụ án “vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất”.

Ngày 12/4, nguồn tin của PV Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và làm việc đối ông Nguyễn Bảo Sinh - Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên, do liên quan đến vụ án “vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất”. Các quyết định này đã được VKSND tỉnh phê chuẩn.

Trước đó, ngày 31/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và làm việc đối với Huỳnh Lê Phong (61 tuổi) - nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Long Xuyên với cùng tội danh trên.

Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam có: Nguyễn Thanh Phong (36 tuổi) - cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Long Xuyên; Nguyễn Thiện Thanh (48 tuổi) - cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Long Xuyên.

Sau đó, cơ quan điều tra đã triệu tập 15 cá nhân đang công tác tại UBND TP. Long Xuyên, Trung tâm phát triển quỹ đất, Văn phòng đăng ký đất đai… để làm rõ vụ án, trong đó có ông Nguyễn Bảo Sinh.

Do có nhiều cán bộ, nhân viên bị triệu tập điều tra, ảnh hưởng tới hoạt động giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai TP. Long Xuyên đã có văn bản đề nghị UBND Thành phố có giải pháp hỗ trợ.

Như Tiền Phong đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang xác định, từ năm 2019, ông Võ Văn Trung lợi dụng chức vụ là Phó Giám đốc và Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Long Xuyên để làm hồ sơ khống, cấp sai quy định 5 thửa đất ở, do trung tâm này quản lý. Sau khi có 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dân đã bán 2 thửa với giá 7,2 tỷ đồng. Sau đó, 2 thửa đất trên tiếp tục được bán cho người khác với giá 11,5 tỷ đồng.

Ngày 21/7/2022, Thanh tra TP. Long Xuyên chuyển kiến nghị khởi tố đến công an cùng cấp thụ lý. Ngày 1/8/2022, ông Võ Văn Trung được người thân phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại vườn nhà ở phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên.