6 cựu cán bộ ở Khánh Hoà bị đề nghị truy tố vì liên quan sai phạm đất đai

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa đề nghị truy tố nhóm cựu cán bộ huyện Vạn Ninh cũ (tỉnh Khánh Hoà) vì liên quan đến những sai phạm trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh cũ (nay là xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa).

Theo đó, Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố các bị can gồm: Nguyễn Thanh Nam (nguyên Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh); Trần Công Danh (nguyên công chức địa chính UBND xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Còn các bị can Lê Hoàng Vương (nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh); Lâm Tuấn Anh (nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh); Nguyễn Quốc Duy (nguyên Tổ trưởng Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh) và Võ Thành Sơn (nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vạn Ninh) bị đề nghị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Một góc xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà cũ.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2015 - 2018, việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đối với 5 thửa đất (số 29, 31, 15, 07 và 06) không đúng quy định, các cán bộ có liên quan đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng nhiệm vụ, quy định pháp luật về quản lý đất đai.

Một số cán bộ dù biết rõ đất do UBND xã Vạn Thạnh quản lý nhưng vẫn xác nhận nội dung, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền ký cấp GCNQSDĐ. Hành vi trên dẫn đến việc Nhà nước mất quyền quản lý, sử dụng đối với 5 thửa đất nói trên với tổng giá trị tại thời điểm cấp giấy chứng nhận là hơn 2,8 tỉ đồng.

Trên cương vị Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh, Nguyễn Thanh Nam biết rõ thửa đất số 29, 31 tại thôn Khải Lương là đất bỏ hoang, không được cấp GCNQSDĐ. Tuy nhiên, Nam đã chỉ đạo lập hồ sơ giả, viết giấy mua bán đất để hợp thức hóa, liên hệ Văn phòng đăng ký đất đai đo đạc, thực hiện nghĩa vụ thuế thay và chỉ đạo cấp dưới ký xác nhận.

Sau khi UBND huyện Vạn Ninh cấp GCNQSDĐ, Nam trực tiếp bán 2 thửa đất này cho Nguyễn Thanh Bình, hưởng lợi bất chính 6,1 tỷ đồng. Dù được cơ quan CSĐT yêu cầu giao nộp, đến nay Nam vẫn chưa thực hiện.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT xác định Nguyễn Thanh Nam biết rõ thửa đất số 7 của Trương Văn - Trịnh Thị Tuyết Vân và thửa đất số 15 của Bùi Thiên Tân là đất bỏ hoang, không người sử dụng, không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Với vai trò là người đứng đầu, trực tiếp quản lý đất đai tại xã Vạn Thạnh nhưng vì động cơ cá nhân, Nam đã làm trái các quy định của pháp luật đất đai, chỉ đạo Trần Công Danh lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trương Văn - Trịnh Thị Tuyết Vân và Bùi Thiên Tân không đúng quy định. Hậu quả khiến Nhà nước mất quyền quản lý, sử dụng đối với 4 thửa đất nói trên, tổng giá trị thiệt hại tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gần 2,8 tỷ đồng.



Đối với thửa đất số 6 tại thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh (hồ sơ không có xác nhận sự phù hợp quy hoạch), Nguyễn Thanh Nam là người trực tiếp ký xác nhận trong hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Nguyễn Dừa.



Cơ quan điều tra xác định hành vi của Nam có dấu hiệu của tội phạm “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, tuy nhiên giá trị thiệt hại tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 06 (năm 2018) là hơn 71 triệu đồng - định lượng không đủ xử lý hình sự nên không xem xét xử lý Nam về tội danh này.