Truy tố 8 bị can sau bài điều tra của Tiền Phong về sai phạm tại một trường học ở Bắc Ninh

TPO - Từ bài viết của Báo Tiền Phong, Cơ quan Công an vào cuộc điều tra vụ án ở Trường Mầm non Quý Sơn số 2 thuộc tỉnh Bắc Giang (nay thuộc phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Mới đây, Viện KSND khu vực 5 thuộc Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã có cáo trạng truy truy tố 8 bị can liên quan thu chi trong vụ án này.

Theo cáo trạng, theo kế hoạch thu và sử dụng các khoản thu do Hiệu trưởng Vũ Thị Hải Truyền, Phó hiệu trưởng Hà Thị Nụ, Chủ tịch Công đoàn là Nguyễn Thị Lan, Thân Thị Thủy ký ban hành các năm, Trường Mầm non Quý Sơn số 2 dự kiến thuê 9 cô nuôi, số tiền lương dự kiến trả từ 3.500.000 đồng đến 4.700.000 đồng/1 cô nuôi/tháng (hoặc có thể tối đa đến 5.500.000 đồng).

Mặc dù kế hoạch dự kiến thuê 9 cô nuôi, nhưng Vũ Thị Hải Truyền chỉ đạo chỉ thuê trên thực tế 6 cô nuôi (riêng 2 tháng đầu năm học 2018 – 2019 thuê 7 cô nuôi trên thực tế), còn các cô nuôi chỉ được thiết lập trên hồ sơ, sổ sách, chứng từ quyết toán, nhưng thực tế không đi làm. Sau đó, lấy tiền lương của 3 cô nuôi này làm kinh phí chi trả cho các hoạt động của nhà trường. Việc lập hồ sơ, chứng từ chi trả cô nuôi khống được thực hiện từ năm học 2018 – 2019 đến hết năm học 2023 – 2024.

Cơ quan tố tụng xác định, trong thời gian từ năm 2018 -2024, Vũ Thị Hải Truyền đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo Nguyễn Thị Lan (kế toán), Thân Thị Thủy (kế toán), Nguyễn Thị Huệ (thủ quỹ), Hà Thị Nụ (phó hiệu trưởng), Nguyễn Thị Liên (giáo viên), Bùi Thị Huệ (giáo viên) và bảo vệ nhà trường lập khống hồ sơ cô nuôi để lấy số tiền lương chi cho các hoạt động của nhà trường, gây thiệt hại số tiền hơn 643 triệu đồng cho 952 phụ huynh, người đại diện cho học sinh.

Cơ quan Công an khởi tố Vũ Thị Hải Truyền. Ảnh CACC

Trong đó, Vũ Thị Hải Truyền và Nguyễn Thị Huệ đồng phạm gây thiệt hại số tiền hơn 643 triệu đồng. Nguyễn Thị Lan kế toán từ năm 2018 – 2021, đồng phạm gây thiệt hại hơn 276 triệu đồng, Thân Thị Thủy là kế toán từ năm 2021 – 2024, đồng phạm gây thiệt hại hơn 367 triệu đồng.

Các bị can đồng phạm còn lại giúp sức gây thiệt hại số tiền cụ thể: Hà Thị Nụ là hơn 643 triệu đồng, Nguyễn Thị Liên hơn 209 triệu đồng, Bùi Thị Huệ hơn 216 triệu đồng và nhân viên bảo vệ hơn 216 triệu đồng.

VKSND khu vực 5 thuộc VKSND tỉnh Bắc Ninh truy tố Vũ Thị Hải Truyền (hiệu trưởng), Hà Thị Nụ (phó hiệu trưởng) và 6 bị can khác (kế toán, giáo viên, nhân viên bảo vệ Trường Mầm non Quý Sơn số 2) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trường Mầm non Quý Sơn số 2. Ảnh Ngân Hà

Trước đó, ngày 5/6/2024, Báo Tiền Phong đăng tải bài điều tra “Dấu hiệu tham ô tài sản tại một cơ sở giáo dục ở Bắc Giang”. Bài viết phản ánh, vụ việc có dấu hiệu lập hồ sơ khống để chiếm đoạt tiền trái phép kéo dài nhiều năm nay tại Trường Mầm non Quý Sơn số 2 thuộc xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (thời điểm đó).

Đến ngày 6/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn (thời điểm đó) nhận được công văn yêu cầu thụ lý, kiểm tra xác minh nguồn tin về tội phạm của Viện KSND huyện Lục Ngạn từ bài viết “Dấu hiệu tham ô tài sản tại một cơ sở giáo dục ở Bắc Giang” đăng trên Báo Tiền Phong. Sau đó, vụ án đã được cơ quan điều tra làm sáng tỏ.