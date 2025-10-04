Thiếu nhân lực trầm trọng ở Trung tâm y tế miền núi Đà Nẵng

TPO - Trung tâm y tế khu vực Tây Giang, thành phố Đà Nẵng hiện đang thiếu trầm trọng nguồn nhân lực. Hầu hết chức danh, vị trí còn thiếu so với định biên, nhất là vị trí bác sĩ chuyên ngành.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa có chuyến khảo sát thực tế tại Trung tâm y tế khu vực Tây Giang.

Theo báo cáo, hiện tổng số viên chức, người lao động tại trung tâm có 141 người; trong đó biên chế 112 người, hợp đồng là 28 người, hợp đồng hưu trí là 1 người. Số lượng bác sĩ 33 người, tỷ lệ 23,4%.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng kiểm tra thực tế tại Trung tâm y tế khu vực Tây Giang.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Trung tâm Y tế Khu vực Tây Giang thực hiện 18.499 lượt khám, chữa bệnh. Ước cả năm đạt 24.665 lượt, đạt 186,1%, vượt chỉ tiêu rất cao. Khám, chữa bệnh nội trú cho 2.486 ca.

Theo lãnh đạo Trung tâm, đơn vị gặp không ít khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, các khoa, phòng diện tích nhỏ, bị hư hỏng, xuống cấp, thiếu nhiều công trình phụ trợ.

Đặc biệt, nguồn nhân lực chuyên khoa sâu còn thiếu, gây khó khăn trong việc mở rộng dịch vụ kỹ thuật. Hầu hết chức danh, vị trí còn thiếu so với định biên (thiếu 72 biên chế), nhất là vị trí bác sĩ có chuyên ngành tai - mũi - họng, y học cổ truyền - phục hồi chức năng, y học dự phòng và một số chuyên khoa lẻ.

Nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao, trong khi khả năng cung ứng dịch vụ kỹ thuật hiện đại của đơn vị còn hạn chế, dễ dẫn đến tình trạng bệnh nhân chọn tuyến trên.

Hạ tầng xuống cấp và thiếu cán bộ y tế khiến hoạt động của Trung tâm y tế khu vực Tây Giang gặp nhiều khó khăn.

Trung tâm đề nghị các ngành chức năng cần sớm tổ chức tuyển dụng và thi biên chế cho các vị trí còn thiếu; có cơ chế, chính sách đặc thù ưu tiên cho các đơn vị y tế tuyến miền núi, vùng khó khăn, đặc biệt trong việc thu hút, giữ chân nhân lực y tế; hỗ trợ đào tạo chuyên khoa theo dự án không giới hạn độ tuổi như quy định hiện nay.

Đồng thời, đầu tư cơ sở hạ tầng, xây mới các khu, phòng, khoa khám, chữa bệnh, khối nhà hành chính, hệ thống xử lý chất thải lỏng và rác thải y tế nguy hại; trang thiết bị khám, chữa bệnh...

Liên quan đến các đề xuất của Trung tâm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi giao các sở, ban, ngành liên quan tiếp nhận, tham mưu UBND thành phố các cơ chế, chính sách hỗ trợ nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Trung tâm, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, bảo đảm sức khỏe cho người dân vùng núi.