Ông Phạm Đức Ấn nói gì trong lần đầu tiếp xúc với cử tri Đà Nẵng?

TPO - Lần đầu tiếp xúc cử tri Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã có những tiếp thu, giải trình liên quan đến các vấn đề nổi bật mà người dân đang rất quan tâm.

Sáng 3/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP. Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc với cử tri 5 phường ở khu vực trung tâm thành phố để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nêu lên các ý kiến liên quan đến những vấn đề nổi bật mà người dân đang rất quan tâm, về chính quyền 2 cấp, quản lý nhà đất, nhà ở xã hội, thuế thu nhập cá nhân, thủ tục phục vụ việc ra khơi đánh bắt cá của ngư dân...

Kiểm soát giá nhà, đất là hết sức phức tạp

Tiếp thu ý kiến phản ánh, ông Phạm Đức Ấn - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, đã có những giải trình với cử tri thành phố liên quan đến các nội dung theo thẩm quyền.

Ông Phạm Đức Ấn - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, tiếp thu và giải trình ý kiến cử tri tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Nguyễn Thành

Liên quan đến giá nhà, đất đang gây khó khăn cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp, cử tri đề xuất, việc xây dựng nhà ở xã hội cho thuê, thực hiện cơ chế không mua đi bán lại, để tránh việc đẩy giá nhà, ông Ấn cho biết: Đây là vấn đề Đảng và Nhà nước rất quan tâm và dành nhiều ngân sách để cố gắng xây nhà cho người có thu nhập thấp. Trước mắt, việc xây nhà ở xã hội đã có hỗ trợ liên quan đến lãi suất và tới đây sẽ có chủ trương xây dựng nhà từ ngân sách để cho thuê.

"Việc này phải có các bước lộ trình, phụ thuộc vào mức độ ngân sách của Nhà nước. Chúng ta vẫn phải dành nguồn lực để đầu tư nhất là hạ tầng để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, sau đó quay lại sẽ có nguồn lực phục vụ xây dựng nhà cho người thu nhập thấp, đối tượng chính sách", ông Ấn cho biết.

Việc kiểm soát giá cả, nhà đất, ông Phạm Đức Ấn nhấn mạnh: Đây là mối quan tâm lớn của Đảng và Nhà nước. "Phát biểu của Tổng Bí thư, Thủ tướng đã đề cập vấn đề này. Trong thời gian tới vấn đề nhà đất sẽ tiếp tục được Quốc hội quan tâm nghiên cứu. Đây là vấn đề hết sức phức tạp, sẽ phải dành rất nhiều tâm huyết, trí tuệ để bàn về vấn đề này”, ông Ấn nói.

Đoàn ĐBQH TP. Đà Nẵng tại buổi tiếp xúc.

Liên quan đến ý kiến cử tri liên quan đến việc đào tạo cán bộ trẻ, điều động nhân sự cán bộ từ thành phố về nông thôn, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết: Thời gian qua thành phố đã rất quyết tâm, quyết liệt để triển khai mô hình chính quyền 2 cấp. Trong quá trình triển khai có thể đâu đó cán bộ về mặt nghiệp vụ chưa thực sự đáp ứng yêu cầu tốt nhất, nhưng về tinh thần chung cơ bản đã đáp ứng yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ và Thành ủy, UBND thành phố đang cố gắng rà soát đánh giá lại, để đào tạo nhân lực, phân bổ, điều động cán bộ từ sở, ngành về một số địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu.

"Chúng tôi sẽ đánh giá từng yêu cầu của từng khu vực quản lý để thực hiện việc này, nhằm đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Nếu ở đâu đó việc giải quyết công việc chậm, thì một là do sự tắc trách của cán bộ, hai là do năng lực cán bộ. Thành phố sẽ giám sát và tiếp thu các ý kiến của cử tri, người dân để có điều chỉnh, giải quyết trong thời gian tới", Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nhấn mạnh.

Không để trụ sở dôi dư bị lãng phí

Liên quan đến địa điểm làm việc sau sắp xếp sáp nhập, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng thông tin việc chính quyền đang thống kê, rà soát, đánh giá để việc thực hiện chính quyền 2 cấp mới phải đảm bảo trụ sở làm việc. Đồng thời, chính quyền sẽ phải xử lý các trụ sở dôi dư, tránh lãng phí, tránh việc cán bộ phải làm việc ở nhiều nơi .

"Các trụ sở không sử dụng phải có hướng chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng, không để lãng phí, bỏ hoang", ông Ấn nói.

Cử tri Đà Nẵng cũng phản ánh ý kiến liên quan đến các thủ tục của nghề cá, ông Phạm Đức Ấn cho biết: Đây là các vấn đề chuyên sâu, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ là đầu mối xử lý các vấn đề liên quan để thống nhất các quy định áp dụng cho cả ngư dân TP. Đà Nẵng và Quảng Nam trước đây cho phù hợp.

Ông Phạm Đức Ấn nói về việc người dân bị ghi nợ thuế, xử lý trụ sở dôi dư sau sáp nhập. Video: Nguyễn Thành

Liên quan đến quy định về thiết bị giám sát, truy xuất thiết bị tàu cá, đây là vấn đề liên quan đến việc tuân thủ quy định của pháp luật về đánh bắt cá. Cơ quan chức năng thành phố sẽ làm việc cụ thể để đảm bảo làm đúng quy định pháp luật trong đánh bắt cá, góp phần gỡ thẻ vàng Châu Âu và để ngư dân tránh những phiền phức .

"Kể cả vấn đề tiêu cực mà cử tri phản ánh liên quan việc này chúng tôi cũng sẽ cố gắng xem xét xử lý đúng quy định", ông Ấn cho biết.

Cử tri TP. Đà Nẵng cũng phản ánh liên quan đến việc nhiều người dân bất ngờ vì bị ghi nợ thuế, ông Ấn cho rằng: Đây có thể do nhầm lẫn trong quá trình tác nghiệp của ngành thuế, cơ quan thuế. Đoàn ĐBQH thành phố ghi nhận ý kiến, nếu có những vấn đề liên quan luật cần phải sửa sẽ kiến nghị lên cơ quan chức năng để tránh tình trạng người dân không có nợ thuế vẫn bị ghi nợ thuế.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cũng đặt ra khả năng việc này có thể do việc "mạo danh để thành lập công ty, doanh nghiệp". Do đó, việc đăng ký thành lập doanh nghiệp cũng sẽ được xem xét kỹ để xử lý các vấn đề cử tri phản ánh liên quan đến vấn đề thuế.

Đối với ý kiến phản ánh về các bất hợp lý trong giảm trừ gia cảnh giữa các khu vực, địa bàn, ông Phạm Đức Ấn cho biết: "Liên quan đến việc thu nhập, chi phí sinh hoạt khác nhau ở từng khu vực, từng địa bàn để phân tích đánh giá được sẽ rất khó. Việc này sẽ được Đoàn ĐBQH báo cáo với cơ quan xây dựng luật để góp phần phần nào giải quyết đề xuất của cử tri".