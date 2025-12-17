Hành trình kiến tạo chất sống toàn cầu của Gamuda Land

Từ quốc tế đến Việt Nam, hành trình của Gamuda Land là câu chuyện về cách mỗi vùng đất được lắng nghe, thấu hiểu và kiến tạo thành không gian sống mang linh hồn riêng. Không chỉ xây dựng những công trình đạt chuẩn quốc tế, Gamuda Land còn định hình nên “chất sống”, nơi con người tìm thấy sự cân bằng, kết nối và an nhiên giữa nhịp sống hiện đại.

Khi vùng đất biết kể chuyện

Mỗi vùng đất đều ẩn chứa một câu chuyện riêng: Câu chuyện của thiên nhiên, của con người và của những nhịp sống đang chuyển mình. Chính sự giao hòa ấy tạo nên linh hồn cho mỗi vùng đất, điều không thể đo đếm bằng vật chất, mà chỉ có thể cảm nhận bằng sự lắng nghe. Đó cũng là lí do Gamuda Land chọn cách lắng nghe trước khi kiến tạo.

Trước khi bắt đầu bất kỳ dự án nào, câu hỏi luôn khởi nguồn như nhau: “Cuộc sống của con người cần gì để trở nên tốt đẹp hơn?”. Từ Singapore, Anh, Australia đến Malaysia, dấu ấn của Gamuda Land hiện diện qua những công trình mang đậm bản sắc của từng vùng đất.

Tại Singapore, các khu căn hộ GEM Residences và OLÁ mang đến lối sống cân bằng, đưa cây Từ Singapore với GEM Residences, OLÁ chan hòa ánh sáng và cây xanh, đến London nơi West Hampstead Central hòa quyện kiến trúc đương đại và cộng đồng bản địa, tại Melbourne là không gian sống mở, bền vững, còn Malaysia định hình chuẩn sống xanh với triết lý “đặt công viên trước khi đặt nhà”.

Mỗi dự án là một chương riêng, phản ánh văn hóa, khí hậu và phong cách sống bản địa. Nhưng điểm chung vẫn luôn hiện hữu: chuẩn sống quốc tế và con người làm trung tâm, không mang khuôn mẫu đi khắp nơi, mà để mỗi vùng đất tự kể câu chuyện của chính mình bằng ngôn ngữ của không gian.

Chuẩn sống quốc tế và con người làm trung tâm (Dự án 75 Londonwall của Gamuda Land tại UK)

Kể chuyện bằng chất lượng sống

Nếu mỗi vùng đất là nơi câu chuyện bắt đầu, thì con người chính là trung tâm của mọi hành trình tiếp nối. Kiến tạo không chỉ nằm trong đường nét kiến trúc, mà còn là nghệ thuật tạo nên một cuộc sống trọn vẹn cho cư dân, nơi từng chi tiết đều hướng đến trải nghiệm sống an lành và gắn kết.

Từ quy hoạch tổng thể đến nhịp sống thường nhật, các dự án được phát triển theo hướng hài hòa giữa con người - thiên nhiên - cộng đồng. Công viên, mặt nước và mảng xanh luôn giữ vị trí trung tâm, như “lá phổi” của đô thị. Các không gian mở được tính toán để ánh sáng, gió và thiên nhiên len lỏi đến từng ngóc ngách, giúp con người sống chậm hơn, hít thở sâu hơn và kết nối thật hơn. Mỗi con đường, hàng cây, sân chơi hay khu sinh hoạt chung đều trở thành chất liệu của cảm xúc.

Công viên, mặt nước và mảng xanh luôn giữ vị trí trung tâm, như “lá phổi” của đô thị (Dự án Celadon City - HCM)

“High Living” - Chuẩn sống tầm cao mới không nằm ở độ cao của công trình, mà ở tầm cao của chất sống con người. Khi không gian được kiến tạo để đồng điệu với cảm xúc và nhu cầu con người, cư dân không chỉ là người ở, mà trở thành đồng tác giả của câu chuyện sống, cùng nhau viết nên phong cách sống nhân văn và trọn vẹn.

Việt Nam - Chương mới của hành trình “high living”

Sau hơn ba thập kỷ kể chuyện bằng không gian sống trên nhiều châu lục, Gamuda Land mang tinh thần ấy đến Việt Nam, nơi “High Living”- Chuẩn sống tầm cao mới không chỉ là chuẩn sống quốc tế, mà còn là sự giao thoa giữa chất lượng, bản sắc và tinh thần Việt.

Tại đây, mỗi tiêu chuẩn toàn cầu đều được chuyển hóa tinh tế theo thói quen sinh hoạt, văn hóa và địa hình của từng vùng đất, để Chuẩn sống tầm cao mới trở thành một trải nghiệm thực thụ.

Trong quy hoạch, doanh nghiệp tận dụng đặc trưng tự nhiên của miền đất từ hướng gió, ánh sáng đến hệ thống mặt nước và cây xanh, để tạo nên môi trường sống cân bằng, phù hợp với khí hậu và nếp sống Việt Nam. Các khu đô thị được phát triển như hệ sinh thái sống bền vững, nơi thiên nhiên không đứng ngoài mà trở thành một phần của đời sống hàng ngày.

Doanh nghiệp tận dụng đặc trưng tự nhiên của miền đất từ hướng gió, ánh sáng đến hệ thống mặt nước và cây xanh (Dự án Gamuda City, Hanoi)

Mỗi dự án không chỉ đạt chuẩn mực toàn cầu về quy hoạch và chất lượng xây dựng, mà còn được chuyển hóa tinh tế theo bối cảnh văn hóa và đời sống địa phương, để không gian sống trở nên gần gũi, thân thuộc và hài hòa với nhịp sống của con người.

Chính cách tiếp cận “quốc tế về tiêu chuẩn - bản địa về tinh thần - bền vững về giá trị” ấy đã đưa Gamuda Land Việt Nam đến sự ghi nhận trên bản đồ bất động sản khu vực. Tại PropertyGuru Asia Property Awards 2025, một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu châu Á, Gamuda Land Việt Nam được vinh danh là “Best Community Developer (Asia)”. Giải thưởng tôn vinh những dự án không chỉ được đầu tư bài bản về quy hoạch và thiết kế, mà còn thể hiện rõ triết lý kiến tạo cộng đồng nơi con người, thiên nhiên và không gian sống cùng phát triển hài hòa, góp phần khẳng định vị thế của bất động sản Việt Nam trên trường quốc tế.

Gamuda Land Việt Nam được vinh danh là “Best Community Developer Asia” (Nhà phát triển vì cộng đồng xuất sắc châu Á)

Từ những vùng đất xa xôi đến Việt Nam hôm nay, Gamuda Land vẫn tiếp tục hành trình kiến tạo nên chất sống toàn cầu nơi mỗi công trình không chỉ mang dáng hình của kiến trúc, mà còn chứa đựng tâm hồn của con người.

Bởi kể chuyện bằng không gian sống với Gamuda Land không chỉ là sứ mệnh, mà là nghệ thuật kiến tạo hạnh phúc bền vững hôm nay và mai sau.