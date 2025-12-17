Khám phá công nghệ “biến hóa cảm xúc" tại Sales Gallery The Emerald Garden View

Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, không phải dự án nào cũng chọn cách bắt đầu bằng một trải nghiệm. Sales Gallery và nhà mẫu The Emerald Garden View sắp khai trương tới đây sẽ hé lộ một hướng tiếp cận chưa từng có: kiến tạo không gian như một hành trình cảm xúc, nơi người tham quan không chỉ đến xem, mà để cảm, để chạm nơi mình muốn sống và tìm thấy ngôi nhà tương lai.

Khi viên ngọc lục bảo bắt đầu “thức giấc”

Theo chia sẻ từ đội ngũ nhà thiết kế, tinh thần cốt lõi của Sales Gallery The Emerald Garden View không nằm ở việc tái hiện hình ảnh một tòa nhà mang sắc xanh ngọc lục bảo theo nghĩa trực quan. Thay vào đó, dự án chọn cách khắc họa trừu tượng hơn về “viên ngọc lục bảo” – biểu tượng của chiều sâu, sự sang trọng kín đáo và khả năng biến hóa trong trải nghiệm.

Đó là một không gian không bộc lộ tất cả ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà dần mở ra theo từng bước chân của người tham quan.

Mỗi bước chân chạm đến, một tầng cảm xúc được mở ra

Sales Gallery The Emerald Garden View sẽ không mang dáng dấp quen thuộc của một không gian trưng bày bất động sản. Ngay từ bên ngoài, công trình được tổ chức theo nhiều lớp không gian tiếp nối, tạo cảm giác tò mò và dẫn dắt. Bạn sẽ không nhìn thấy toàn bộ ngay lập tức, mà được mời gọi khám phá từng “mảng tiếp theo”, từng khoảnh khắc tiếp theo.

Thiết kế nhà điều hành của dự án.

Đây chính là “emotion mapping” – bản đồ cảm xúc, nơi mỗi khu vực, mỗi chuyển tiếp không gian là một điểm chạm cảm xúc khác nhau. Trải nghiệm sẽ là một dòng chảy, liên tục lôi cuốn, người tham quan sẽ được đi từ bất ngờ này đến cảm xúc khác. Không gian vì thế trở nên sống động, có nhịp điệu và mang tính cá nhân hóa cao.

Điểm khác biệt nổi bật của nhà mẫu The Emerald Garden View nằm ở cách các căn hộ được giới thiệu. Những không gian được dựng lên không phải để “trình diễn nội thất”, mà là nơi người tham quan được đặt vào trạng thái cảm nhận. Ánh sáng, chất liệu, màu sắc và nghệ thuật được xử lý hài hòa để tạo nên cảm xúc sống, thay vì gây ấn tượng thị giác tức thì.

Mỗi căn hộ mẫu được thiết kế thành một chốn riêng, nơi bạn không chỉ đứng nhìn mà có thể cảm thấy sự ấm áp, tinh tế và gần gũi, và tâm đắc: “Đây chính là phong cách sống của mình không?”. Nhà mẫu vì thế trở thành nơi giúp bạn nhìn thấy ngôi nhà tương lai của chính mình.

Công nghệ dẫn dắt trải nghiệm

Bên cạnh yếu tố cảm xúc, The Emerald Garden View hé lộ việc ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng tầm trải nghiệm tại nhà mẫu. Công nghệ được tích hợp sâu vào hành trình tham quan, trở thành lớp trải nghiệm thứ hai song hành cùng cảm xúc. Mỗi tương tác được tính toán chính xác để đánh thức giác quan, giúp người tham quan không chỉ nhìn thấy, mà gần như sống trong căn hộ tương lai.

Sự kết hợp giữa thiết kế cảm xúc và công nghệ được kỳ vọng sẽ tạo nên một trải nghiệm liền mạch, nơi ranh giới giữa xem – chạm – cảm nhận được xóa nhòa. Đây cũng là xu hướng còn khá mới mẻ tại khu vực cửa ngõ phía Bắc TP.HCM.

Sales Gallery và nhà mẫu được chuẩn bị theo tinh thần “mở” – nơi ranh giới giữa trong và ngoài, giữa đô thị và thiên nhiên được xử lý mềm mại. Dự án có sự tham gia của Land Sculptor, đơn vị thiết kế cảnh quan đến từ Thái Lan, vốn nổi tiếng với triết lý đưa thiên nhiên trở lại trung tâm đời sống đô thị.

Căn hộ mẫu của The Emerald Garden View.

Dự án đi theo tư duy thiết kế “may đo”, ưu tiên trải nghiệm sống thực tế thay vì phô diễn hình thức. Với căn hộ 1 phòng ngủ, những người am hiểu thiết kế cho rằng The Emerald Garden View đang hướng đến nhóm khách hàng trẻ, người độc thân hoặc các cặp đôi mới lập gia đình, bằng cách xử lý không gian theo hướng mở, tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên. Trong khi đó, căn hộ 2 phòng ngủ được kỳ vọng sẽ giải quyết tốt bài toán cân bằng giữa sinh hoạt chung và sự riêng tư – yếu tố ngày càng được coi trọng trong các gia đình trẻ hiện nay.

Không vội vàng, nhưng đầy mong đợi

Theo nguồn tin từ thị trường, The Emerald Garden View có sự tham gia của nhiều thương hiệu vật liệu và thiết bị nổi tiếng trong phân khúc trung – cao cấp, cùng một hệ sinh thái tiện ích được quy hoạch theo hướng gắn kết với mảng xanh và mặt nước.

The Emerald Garden View sở hữu mảng xanh cùng hệ tiện ích nổi bật.

Có những không gian chỉ đẹp khi nhìn, nhưng cũng có những không gian chỉ thật sự “sống” khi được đặt chân vào. The Emerald Garden View không chọn cách kể hết câu chuyện ngay từ đầu, mà để mỗi người tự khám phá, tự cảm nhận và tự hoàn thiện bức tranh về tổ ấm tương lai của mình.