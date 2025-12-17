Kiều hối tăng và dòng tiền tiếp tục dịch chuyển mạnh vào bất động sản

Trong bối cảnh bất động sản tại nhiều quốc gia phát triển ngày càng sụt giảm xét về hiệu suất đầu tư và kém linh hoạt, Việt Nam đang trở thành lựa chọn hợp lý hơn cho kiều bào có nhu cầu đầu tư BĐS dài hạn hoặc mua nhà hồi hương.

Cộng đồng người Việt ở nước ngoài với nguồn lực tài chính ổn định và mong muốn an cư, đang đứng trước quyết định chiến lược: tiếp tục duy trì tài sản tại các thị trường đã bão hòa như Mỹ, Australia, hay chuyển hướng vốn về thị trường nội địa.

Nhiều chỉ số kinh tế cho thấy bất động sản (BĐS) Việt Nam đang là lựa chọn đầu tư đáng cân nhắc. Niềm tin này được củng cố bằng các chỉ số tài chính mạnh mẽ. Việt Nam nằm trong top quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới. Tính riêng TP.HCM trong quý II/2025, lượng kiều hối đã đạt hơn 5.3 tỷ USD, tăng 22.1% so với cùng kỳ. Trong đó, khoảng 20-21% dòng kiều hối được định hướng vào kênh đầu tư bất động sản, theo chia sẻ của ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM TP.HCM, tại talkshow “Tạo cơ hội cho kiều bào an cư tại quê nhà” do Báo Tuổi Trẻ phối hợp Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM tổ chức ngày 3/12/2025.

Tiềm năng cao, rào cản sở hữu thấp

Tại nhiều quốc gia phát triển, đơn cử như Mỹ - quốc gia có lượng Việt kiều lớn nhất với 2,2 triệu kiều bào sinh sống, BĐS đi kèm chi phí sở hữu đáng kể. Ngoài giá mua ban đầu cao, người sở hữu còn phải gánh thuế tài sản (thường chiếm 0.3-2.5% giá trị tài sản), thuế lũy tiến theo giá trị nhà ở, phí quản lý và bảo trì kéo dài trong suốt thời gian nắm giữ. Với kiều bào không sinh sống thường xuyên, những chi phí này trở thành gánh nặng, trong khi giá trị sử dụng lại khá hạn chế.

Ngược lại, tại Việt Nam, áp lực thuế tài sản định kỳ gần như không đáng kể. Đồng thời, mức vốn ban đầu để sở hữu BĐS chất lượng tại Việt Nam cũng thấp hơn so với mức giá trung bình để mua một tài sản tương đương tại nước ngoài. Nhờ đó, kiều bào có thể giữ lại lợi nhuận ròng tối đa, nắm giữ tài sản dài hạn mà không chịu áp lực tài chính lớn, ngay cả khi chỉ sử dụng nhà ở theo chu kỳ về nước. Chưa kể, Việt Nam vẫn đang trong quá trình đô thị hóa, mở rộng hạ tầng và hình thành các khu đô thị mới, tạo ra dư địa tăng trưởng dài hạn. Thị trường trong nước được nâng đỡ bởi nhu cầu ở thật, giúp bất động sản duy trì thanh khoản và giá trị bền vững.

Kiều bào tham quan trải nghiệm tại dự án Waterpoint (Bến Lức, Tây Ninh).

“Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, yếu tố pháp lý cũng đang được củng cố nhằm tạo sự an tâm cho kiều bào. Theo chia sẻ của các chuyên gia tại talkshow “Tạo cơ hội cho kiều bào an cư tại quê nhà”, Chính phủ và các cơ quan đang nỗ lực cải cách hành chính và hoàn thiện luật liên quan để mở rộng quyền sở hữu nhà đất, đơn giản hóa thủ tục an cư như cấp căn cước công dân. Những nỗ lực này củng cố niềm tin pháp lý và là nền tảng vững chắc cho kiều bào khi quyết định hồi hương.

Bảo chứng giá trị từ chủ đầu tư uy tín

Cùng với nhu cầu gia tăng, hành lang pháp lý cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở trong nước ngày càng được hoàn thiện. Bên cạnh đó, nhiều chủ đầu tư đã chủ động hơn trong việc đưa ra giải pháp riêng cho nhóm khách hàng kiều bào. Từ tư vấn pháp lý chuyên biệt, hỗ trợ thủ tục mua bán đến phương án thanh toán linh hoạt phù hợp với dòng tiền kiều hối, những rào cản từng khiến kiều bào e ngại đang dần được tháo gỡ. Đáng chú ý, các dự án được phát triển theo mô hình đô thị tích hợp khu vực vệ tinh, hoàn chỉnh tiện ích hiện đại nhưng vẫn giữ được “hồn quê” nhờ gần gũi thiên nhiên sông nước, rất phù hợp với nhu cầu an cư của kiều bào.

Ảnh đại diện Nam Long giải đáp thắc mắc của kiều bào tại talkshow

Lấy ví dụ với Waterpoint - đại đô thị của Nam Long - đang được nhiều kiều bào quan tâm. Nằm ở cửa ngõ phía Tây TP.HCM, pháp lý hoàn chỉnh, được quy hoạch theo mô hình tích hợp, Waterpoint hướng đến môi trường sống bền vững, đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài thay vì chỉ phục vụ mục đích đầu tư ngắn hạn.

Đại đô thị Waterpoint qui mô 355ha, cách TP.HCM 40 phút di chuyển.

Với kiều bào, những dự án như Waterpoint mang lại lợi thế kép. Một mặt, đây là nơi có thể sử dụng ngay khi về nước, đáp ứng nhu cầu an cư thực tế. Mặt khác, giá trị bất động sản được kỳ vọng tăng trưởng theo tiến trình phát triển hạ tầng và đô thị hóa của khu vực. Waterpoint được xem là dự án hưởng lợi trực tiếp từ các công trình hạ tầng “nghìn tỷ” tại khu vực cửa ngõ phía Tây như cao tốc TP.HCM - Trung Lương, cao tốc Bến Lức - Long Thành cùng hệ thống vành đai trọng điểm. Dự án nằm ở cửa ngõ kết nối hai vùng động lực kinh tế cấp quốc gia là TP.HCM và Đồng bằng Sông Cửu Long, khiến nơi đây trở thành điểm trung chuyển quan trọng.

Những dự án được phát triển bài bản như Waterpoint đang góp phần hiện thực hóa lựa chọn của kiều bào, biến nhu cầu an cư thành một quyết định khả thi và bền vững cho tương lai.