Thang Long Real Group khẳng định dấu ấn với sự kiện The Signature ra mắt 3 dòng sản phẩm chiến lược

“The Signature by Thang Long Real Group” là dấu mốc khẳng định bước định vị rõ nét của TLRG trên hành trình phát triển bền vững. Sự kiện ra mắt đồng thời 3 dòng sản phẩm từ 2 dự án FIATO UPTOWN và FIATO AIRPORT CITY thể hiện nhất quán tầm nhìn dài hạn, tư duy kiến tạo và chuẩn mực thương hiệu mang dấu ấn The Signature.

“The Signature by Thang Long Real Group” thể hiện tư duy phát triển mà TLRG kiên định theo đuổi trong nhiều năm, với mỗi thế hệ sản phẩm được hoàn thiện trên nền tảng những giá trị đã được kiểm chứng và nghiên cứu nghiêm túc về nhu cầu thị trường, xu hướng đô thị hóa và cách con người sử dụng không gian sống. Trong hệ tư duy đó, thiết kế và công năng liên tục được nâng cấp để phù hợp với nhịp sống đương đại, đồng thời vẫn giữ trọng tâm nâng cao chất lượng sống thông qua không gian xanh và hệ tiện ích được quy hoạch bài bản.

Sự kiện đánh dấu mốc khởi động hành trình mới của 3 dòng sản phẩm signature phát triển bởi Thang Long Real Group, đồng hành cùng DKRS

Trên nền tảng chuẩn mực đã được định hình, sự kiện trở thành dấu mốc chuyển pha quan trọng, khẳng định TLRG như một thương hiệu có khả năng dẫn dắt và kiến tạo hệ giá trị dài hạn. Việc ra mắt đồng thời ba dòng sản phẩm phản ánh tư duy phát triển theo hệ sinh thái, nơi các không gian sống và sản phẩm thương mại cùng vận hành trong một cấu trúc thương hiệu thống nhất, cho thấy năng lực tổ chức phát triển ở tầm cao hơn của TLRG.

The Signature Penthouse & Duplex FIATO UPTOWN: Chuẩn mực sống giới hạn dành cho giới tinh hoa

The Signature Penthouse & Duplex được phát triển như dòng sản phẩm “signature” với số lượng giới hạn chỉ 9 căn Penthouse và 19 căn Duplex giữa khu đô thị Thang Long Home – Hưng Phú đã hiện hữu, tạo nên tính khan hiếm và giá trị khác biệt.

The Signature Duplex sở hữu thiết kế thông tầng cao hơn 6m, diện tích từ 140m² đến 151m², mang lại không gian sống liền mạch, thoáng rộng, cân bằng giữa sinh hoạt chung và riêng tư, phù hợp cho gia đình đa thế hệ.

Ở tầng cao nhất, The Signature Penthouse xác lập chuẩn mực sống thượng lưu với diện tích từ hơn 200m² cho căn 3 phòng ngủ đến gần 300m² cho căn 4 phòng ngủ. Mỗi căn sở hữu hồ bơi riêng có diện tích từ 12,65m² đến 25,52m², chiều dài 5,75m với Penthouse 3 phòng ngủ và mở rộng tới 11,6m với Penthouse 4 phòng ngủ – một đặc quyền hiếm có giữa đô thị.

Từ tầng cao nhất, The Signature Penthouse mang đến không gian sống riêng tư với hồ bơi tư gia và tầm nhìn rộng mở bao trọn đô thị.

Bên cạnh đó là tỷ lệ chỗ đậu xe ô tô 1:1, hệ tiện ích nội khu quy hoạch bài bản với mật độ xây dựng khối đế chỉ 25–28%, mảng xanh 4.455m², hồ bơi vô cực gần 570m² và hệ mặt nước khoảng 10.000m². Nằm trong tổng thể Thang Long Home – Hưng Phú rộng 9,2ha với 66% diện tích dành cho cây xanh, dự án kiến tạo môi trường sống trong lành, cân bằng và bền vững.

HUB TMDV khối đế FIATO UPTOWN: Hoạt động thương mại vận hành trên “sinh khí hiện hữu”

Các căn TMDV khối đế FIATO UPTOWN được phát triển theo tư duy thương mại gắn với nhu cầu thực và khả năng vận hành dài hạn. Tọa lạc ngay vành đai 2 tại khu vực Thủ Đức đã đô thị hóa hoàn chỉnh, sản phẩm hưởng lợi từ mật độ dân cư cao và hệ tiện ích hiện hữu.

Căn TMDV nằm trong khu dân cư Thang Long Home – Hưng Phú với tỷ lệ an cư trên 90%, tạo nền tảng dòng khách ổn định ngay từ khi khai thác

Thiết kế linh hoạt từ một đến ba tầng cho phép các căn TMDV đáp ứng đa dạng mô hình kinh doanh, từ dịch vụ thiết yếu, bán lẻ, F&B đến các mô hình kết hợp. Không gian được tối ưu công năng, thuận lợi cho tự vận hành hoặc cho thuê, phù hợp với đặc thù thương mại tại khu vực đô thị đã phát triển.

Khác với các sản phẩm thương mại hình thành trong khu vực còn chờ cư dân, TMDV FIATO UPTOWN được đặt trong bối cảnh đô thị đã vận hành nhiều năm. Yếu tố “sinh khí hiện hữu” đến từ cộng đồng cư dân ổn định và dòng di chuyển thường xuyên của khu vực Thủ Đức giúp sản phẩm sớm đi vào khai thác và duy trì dòng tiền bền vững trong dài hạn. Đây là cách TLRG tiếp cận phân khúc thương mại theo hướng thực chất, lấy hiệu quả vận hành làm thước đo giá trị thay vì kỳ vọng ngắn hạn.

TMDV khối đế FIATO AIRPORT CITY đón đầu hệ sinh thái sân bay Long Thành

Dòng sản phẩm TMDV khối đế FIATO AIRPORT CITY được phát triển như bước tiến mới trong tư duy thương mại của TLRG, gắn với quỹ đạo tăng trưởng dài hạn của hệ sinh thái sân bay Long Thành. Sản phẩm mang giá trị tương đương nhà liền thổ nhưng vượt trội về thiết kế, công năng và khả năng nhận diện nhờ vị trí chiến lược và quy hoạch đồng bộ.

Mỗi căn sở hữu mặt tiền tối thiểu 6,4m, trần cao 4,3–4,9m, thiết kế tầng độc lập linh hoạt cho tự kinh doanh hoặc cho thuê theo tầng. Hệ thống bãi đậu xe và hầm xe được quy hoạch riêng, đảm bảo khả năng tiếp cận thuận lợi cho hoạt động thương mại.

Toàn khu hình thành dải thương mại dài hơn 550m trên đại lộ Tôn Đức Thắng (25B), trục kết nối trực tiếp sân bay Long Thành

Cột mốc chuyến bay kỹ thuật đầu tiên hạ cánh tại sân bay Long Thành ngày 15.12 và việc sẵn sàng đón chuyến bay chở khách đầu tiên vào ngày 19.12 đánh dấu giai đoạn tăng tốc của hệ sinh thái đô thị – kinh tế quanh sân bay. Trong bối cảnh đó, FIATO AIRPORT CITY nằm giữa hai nhà ga metro Thủ Thiêm – Long Thành, cách khoảng 500m, giúp tiếp cận sân bay trong 5 phút bằng metro hoặc 10 phút đường bộ, mở ra giá trị “mua một được ba”: tích lũy tài sản, dòng tiền ổn định và gia tăng giá trị thương mại dài hạn.

Sự kiện “The Signature by Thang Long Real Group” mở ra giai đoạn phát triển mới khi các dự án chủ lực của TLRG tăng tốc về đích. FIATO AIRPORT CITY với block Galaxy dự kiến bàn giao quý IV/2026, trùng nhịp sân bay Long Thành vận hành ổn định giai đoạn 1 từ nửa đầu năm 2026. Song song đó, FIATO UPTOWN được đẩy nhanh tiến độ và đón lực đẩy từ việc vành đai 2 TP.HCM sẵn sàng khởi công trong tháng 12, khẳng định “The Signature” như chuẩn mực phát triển gắn với giá trị thực và tầm nhìn dài hạn của TLRG.