Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Mâu thuẫn khi mời bia, dùng kiếm tấn công bạn nhậu

Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phát sinh mâu thuẫn trong việc mời bia, các đối tượng mang theo kiếm Nhật và dao tự chế xông vào tấn công nhóm bạn nhậu khiến 2 người thương tích, khách trong quán hoảng loạn tháo chạy.

Ngày 4/10, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”.

00997e5e43c0c99e90d1-1386.jpg
4 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”. Ảnh CA

Các đối tượng gồm: Phạm Như Nghiêm (trú phường Tam Kỳ, TP. Đà Nẵng), Nguyễn Đức Khánh (SN 1996), Trần Quốc Toản (SN 1998) và Lê Giao Hữu Triều (SN 2006, cùng trú xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 22 giờ ngày 18/5, Phạm Như Nghiêm (biệt danh “Xĩn Nghiêm”) cùng một nhóm bạn tổ chức nhậu tại quán Karaoke Dubai (phường Tam Kỳ, Đà Nẵng). Trong khi nhậu, Nghiêm và Trần Quốc Việt phát sinh mâu thuẫn trong việc mời bia.

Sau khi bỏ về, khoảng 20 phút sau, Nghiêm quay lại quán cùng Toản, Triều và Khánh, mang theo kiếm Nhật và dao tự chế, xông vào tấn công nhóm bạn nhậu cũ. Hành động manh động này khiến hai người bị thương tích, nhiều khách trong quán hoảng loạn tháo chạy.

Hiện vụ án đang được công an điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Hoài Văn
#đà nẵng #bạo lực #mâu thuẫn #dao #kiếm nhật #tấn công #quán karaoke #trật tự công cộng

Xem thêm

Cùng chuyên mục