Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Đâm bạn nhậu tử vong vì cho rằng bị xúc phạm

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong lúc uống rượu tại quán cháo gà rồi xảy ra mẫu thuẫn, Tâm dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng bụng và ngực anh L.V.H.

tien-phong-8116.png
Đối tượng Lê Quốc Tâm.

Ngày 27/8, Công an xã Đak Pơ (Gia Lai) cho biết, đối tượng Lê Quốc Tâm (sinh năm 2007, trú thôn 6, xã Đak Pơ) đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về việc dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng bụng và ngực khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h50 ngày 26/8, Lê Quốc Tâm nhậu cùng L.V.H. (SN 1992, trú xã Đak Pơ) tại một quán cháo gà ở thôn 2, xã Đak Pơ. Trong lúc nhậu cho rằng H. xúc phạm mình, Tâm dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng bụng và ngực khiến nạn nhân bị thương nặng.

540702744-1258984286420206-9131526506960349358-n.jpg
Con dao đối tượng gây án.

Sau khi được người dân đưa đi cấp cứu, khoảng 3h ngày 27/8, anh H. tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định (cũ).

Nhận tin báo của quần chúng nhân dân, Công an xã Đak Pơ đã huy động lực lượng điều tra truy xét, bắt đối tượng Tâm cùng con dao đã gây án.

Tiền Lê
#Công an xã Đak Pơ #Gia Lai #Lê Quốc Tâm #đâm chết người #gây án #tử vong #mâu thuẫn #uống bia #đâm nhiều nhát #tạm giữ

Xem thêm

Cùng chuyên mục