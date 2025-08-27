Đâm bạn nhậu tử vong vì cho rằng bị xúc phạm

TPO - Trong lúc uống rượu tại quán cháo gà rồi xảy ra mẫu thuẫn, Tâm dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng bụng và ngực anh L.V.H.

Đối tượng Lê Quốc Tâm.

Ngày 27/8, Công an xã Đak Pơ (Gia Lai) cho biết, đối tượng Lê Quốc Tâm (sinh năm 2007, trú thôn 6, xã Đak Pơ) đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về việc dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng bụng và ngực khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h50 ngày 26/8, Lê Quốc Tâm nhậu cùng L.V.H. (SN 1992, trú xã Đak Pơ) tại một quán cháo gà ở thôn 2, xã Đak Pơ. Trong lúc nhậu cho rằng H. xúc phạm mình, Tâm dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng bụng và ngực khiến nạn nhân bị thương nặng.

Con dao đối tượng gây án.

Sau khi được người dân đưa đi cấp cứu, khoảng 3h ngày 27/8, anh H. tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định (cũ).

Nhận tin báo của quần chúng nhân dân, Công an xã Đak Pơ đã huy động lực lượng điều tra truy xét, bắt đối tượng Tâm cùng con dao đã gây án.