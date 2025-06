Mâu thuẫn về chỗ ngồi, ma men đâm chết người ngồi cùng quán

TPO - Sáng 7/6, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ đối tượng gây án mạng. Đối tượng gây án đã nhậu từ chiều hôm trước đến hơn một giờ sáng hôm sau.

Sáng 7/6, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Tình (18 tuổi, trú tại bản Tân Muôn, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên), nghi phạm trong vụ án mạng xảy ra rạng sáng cùng ngày tại một quán ăn đêm ở thị trấn Tân Uyên.

Trước đó, vào khoảng 1h35’, Công an thị trấn Tân Uyên nhận tin báo về vụ án mạng tại quán ăn đêm Mạnh - Hoan (tổ dân phố 26, thị trấn Tân Uyên). Nạn nhân là anh Lò Văn H. (SN 2000, trú tại bản Phiêng Lúc, xã Nậm Cần) tử vong tại chỗ do bị một nhát dao đâm vào ngực trái.

Theo điều tra ban đầu, Tình cùng nhóm bạn đã uống rượu từ 15h ngày 6/6. Đến khoảng 1h sáng 7/6, nhóm kéo nhau đến quán ăn đêm. Tại đây, giữa Tình và nạn nhân xảy ra mâu thuẫn liên quan đến chỗ ngồi. Tình đã dùng dao gọt hoa quả của quán đâm vào ngực anh H., rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau nhiều giờ truy tìm, lực lượng chức năng do Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương, đã bắt giữ Tình khi đối tượng đang lẩn trốn trên gác xép.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.