Đâm chết người vì nhớ lại chuyện bị vây đánh vô cớ

TPO - Vô cớ bị một nhóm người đánh, Nguyễn Tài Đức Toàn ấm ức nên khi phát hiện một người trong nhóm đang đứng lẻ loi liền ra tay sát hại.

Tối 26/5, thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Tài Đức Toàn (SN 1996, ngụ Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó vào tháng 11/2024, Nguyễn Tài Đức Toàn một mình điều khiển xe mô tô đến khu vực Giáo xứ Nghĩa Sơn (TP Dĩ An, Bình Dương) thì bị một nhóm thanh niên lạ chặn đánh không rõ lý do.

Sau đó, Toàn nhìn thấy một người trong nhóm đánh mình đi vào trong tiệm làm tóc tại khu phố Quyết Thắng (phường Bình Thắng, TP Dĩ An). Do bực tức vì bị chặn đánh vô cớ nên Toàn đeo khẩu trang, mang theo dao đến tiệm làm tóc kể trên.

Tại đây, Toàn dùng dao tấn công, đâm liên tiếp vào người thanh niên trên khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Toàn bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương triển khai thu thập thông tin, chứng cứ, khám nghiệm hiện trường, truy xét hung thủ gây án.

Sau thời gian kiên trì phá án, công an xác định được nghi phạm gây án là Nguyễn Tài Đức Toàn nên đã vận động gia đình đưa đối tượng ra đầu thú.

Qua làm việc và lấy lời khai, đối tượng Toàn đã khai nhận hành vi phạm tội. Kết hợp với hồ sơ, chứng cứ và dấu vết thu thập tại hiện trường, Cơ quan công an xác định Toàn chính là thủ phạm gây án mạng.

Vụ việc đang được công an điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.