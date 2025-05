Bắt đối tượng sát hại vợ rồi tạo hiện trường giả vụ tự tử

TPO - Trong lúc cãi vã, Vương dùng dao đâm 1 nhát vào ngực vợ khiến nạn nhân tử vong. Tuy nhiên sau khi gây án đối tượng tạo hiện trường giả và nói với mọi người rằng vợ mình tự tử

Ngày 24/5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Văn Vương (35 tuổi, trú xã Trà Ka, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) để điều tra hành vi giết người.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 12h30 cùng ngày, Hồ Văn Vương và vợ là chị T.T.Ơ cùng một số người bạn tổ chức nhậu tại khu vực suối thuộc xã Trà Ka, Bắc Trà My, cách chòi giữ rẫy của gia đình khoảng 50 mét. Trong lúc uống rượu, giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, chị Ơ. bỏ về chòi trước.

Đến khoảng 17h, Vương trở về chòi, tiếp tục cãi vã với vợ. Trong cơn tức giận, Vương dùng dao đâm một nhát trúng ngực vợ, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Vương tìm cách che giấu tội ác bằng cách lau vết máu trên người nạn nhân và con dao, dùng chăn đắp lên thi thể, đặt dao bên cạnh nhằm tạo hiện trường giả của một vụ tự tử. Đối tượng sau đó trình báo với người dân rằng vợ mình đã tự sát và nhờ báo cho công an xã Trà Ka.

Ban đầu, Hồ Văn Vương quanh co chối tội, tuy nhiên trước các chứng cứ rõ ràng và lập luận của điều tra viên thì đối tượng thừa nhận hành vi sát hại vợ. Tang vật thu giữ gồm 1 con dao, 1 bộ quần áo dính máu.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Hồ Văn Vương để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.