Quảng Trị: Khen thưởng đột xuất các tập thể có thành tích xuất sắc trong điều tra vụ án giết người

TPO - Ngày 26/5, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức khen thưởng đột xuất các tập thể có thành tích xuất sắc trong điều tra, bắt giữ đối tượng trong vụ án giết người xảy ra tại thôn Tân Trại 1, xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh.

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị, Đại tá Lê Phi Hùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chúc mừng thành tích của các tập thể trong chủ trì, phối hợp điều tra, truy xét, bắt giữ đối tượng; biểu dương tinh thần bền bỉ, kiên trì truy xét đối tượng và nỗ lực, quyết tâm đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội; góp phần trấn an dư luận, tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Nhằm kịp thời động viên tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, Công an tỉnh Quảng Trị thưởng 20 triệu đồng cho tập thể Phòng Cảnh sát Hình sự; thưởng Phòng Cảnh sát Cơ động, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và 1 đơn vị nghiệp vụ An ninh, mỗi đơn vị 5 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 21/5, do mâu thuẫn cá nhân nên Võ Thế Hùng (SN 1982, trú tại thôn Tân Trại 1, xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) đã dùng dao đâm vào vùng ngực ông Nguyễn Trung Thành (SN 1962) ở cùng thôn, khiến ông Thành tử vong. Ngay sau đó, đối tượng Hùng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Với sự phối hợp tích cực của các đơn vị và các lực lượng, sau 26 giờ truy tìm, Võ Thế Hùng đã bị bắt giữ tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam lúc 13h ngày 22/5.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Võ Thế Hùng về tội “Giết người”.