Xử phạt loạt tàu chở khách câu cá, câu mực ‘chui’ ở biển bán đảo Sơn Trà

TPO - Đồn Biên phòng Sơn Trà, TP Đà Nẵng khuyến cáo việc đi trên những phương tiện tự phát, không đăng ký an toàn, không đảm bảo điều kiện pháp lý sẽ tiềm ẩn rủi ro, nguy hiểm cho bản thân và gia đình.

Trước tình trạng nhiều tàu cá tổ chức dịch vụ chở du khách ra biển để tham gia hoạt động câu mực, câu cá ban đêm, đăng tin quảng cáo rầm rộ trên các mạng xã hội như Facebook, TikTok và hàng loạt video, bài viết quảng bá, Đồn Biên phòng Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã tăng cường kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm.

Biên phòng Sơn Trà kiểm tra xử lý phương tiện vi phạm

Theo Đồn Biên phòng Sơn Trà, đây là hành vi tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, trái với quy định của pháp luật về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và vận tải đường thủy. Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác thủy sản và đảm bảo an toàn du lịch biển, Đồn Biên phòng Sơn Trà đã tổ chức nhiều đợt tuần tra, kiểm soát và phát hiện, xử lý các trường hợp.

Mới đây nhất, lúc 17h30 ngày 1/10, trong quá trình tuần tra vùng biển bán đảo Sơn Trà, Đồn Biên phòng Sơn Trà phát hiện phương tiện ĐNa 11837 TS có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, chủ phương tiện đang chở 2 người là hành khách sử dụng dịch vụ câu mực. Căn cứ quy định, đơn vị đã tiến hành xử phạt 13 triệu đồng.

Hình ảnh được quảng bá trên mạng xã hội, Biên phòng Sơn Trà Đà Nẵng khuyến cáo người dân để đảm bảo an toàn.

Trước đó, cũng tại khu vực biển bán đảo Sơn Trà, ngày 28/8, Đồn Biên phòng Sơn Trà phát hiện 2 phương tiện tàu cá là ĐNa 11371 TS và ĐNa 11842 TS, mỗi tàu chở số lượng 15 người, không xuất trình được giấy tờ theo quy định. Đơn vị đã tiến hành xử phạt 12 triệu đồng.

Đồn Biên phòng Sơn Trà khuyến cáo người dân, du khách cần tìm hiểu kỹ và lựa chọn đơn vị hợp pháp khi tham gia các hoạt động trải nghiệm trên biển. Việc đi trên những phương tiện tự phát, không đăng ký an toàn, không bảo đảm điều kiện pháp lý sẽ tiềm ẩn rủi ro, nguy hiểm cho bản thân và gia đình.

Đồn Biên phòng Sơn Trà cho biết sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên biển, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại địa phương.