Quảng cáo tour du lịch câu mực 'chui' trên biển Đà Nẵng

TPO - Những ngày qua, trên Facebook, Tiktok của người nổi tiếng rộ lên các video trải nghiệm, quảng bá dịch vụ câu mực đêm ở bán đảo Sơn Trà, TP. Đà Nẵng. Đáng nói, hoạt động này chưa được cấp phép và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trên biển.

Kênh Tiktok có tích xanh "Tuấn đi đâu" với hơn 291.000 lượt theo dõi cũng tham gia đăng tải clip quảng bá loại dịch vụ này. Trong clip, nhóm Tiktoker ghi lại hình ảnh trải nghiệm dịch vụ câu mực, ăn uống trên tàu giữa biển Đà Nẵng. Dù là dạng clip trải nghiệm nhưng trong đó lại có các thông tin cụ thể về giá tiền, thời gian hoạt động và đơn vị thực hiện dịch vụ cùng nhiều lời mời gọi người dân, du khách đến tham gia.

Clip đăng tải có hàng ngàn lượt tương tác, lượt like trên Tiktok. Xem clip, nhiều người bất ngờ vì loại hình du lịch mới tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, một số ý kiến nghi ngại về tính pháp lý lẫn độ an toàn khi đi cầu mực giữa biển đêm, không có áo phao, người ngồi câu ngay sát mép tàu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng khẳng định, đây là du lịch tự phát, tour dịch vụ "chui". Hiện nay, Ban quản lý chưa cấp phép cho loại hình trải nghiệm câu mực đêm này hoạt động.

Cũng theo lãnh đạo Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng việc du khách, người dân tự khám phá và ghi lại trải nghiệm với ngư dân không phải là vấn đề. Nhưng khi là người nổi tiếng tổ chức kinh doanh và quảng bá dịch vụ đó thì lại là chuyện khác. Việc này cần cơ quan chức năng xem xét.

Đến chiều 4/6, trên kênh Tiktok "Tuấn đi đâu", clip quảng bá này đã được ẩn. Trả lời báo chí, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết sẽ tiến hành xác minh, phối hợp với lực lượng an ninh để truy vết video và xử lý theo quy định.

Về vấn đề này, luật sư Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Công ty Luật TNHH ATG, đoàn luật sư TP. Đà Nẵng - cho rằng, tour du lịch chui tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn giao thông đường thủy, ô nhiễm môi trường và mất trật tự an ninh xã hội, đặc biệt là tính mạng của du khách.

Theo luật sư, hành vi quảng bá của Tiktoker trên có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật Quảng cáo 2012 về các hành vi “quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ…”.

Khoản 5 Điều 34 Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định, đối với hành vi quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn thì có thể bị phạt từ 60-80 triệu đồng, buộc tháo gỡ những clip có nội dung sai phạm, tịch thu tang vật và phương tiện vi phạm hành chính nếu có thu lợi nhuận bất hợp pháp thông qua quảng cáo và buộc cải chính công khai thông tin (nếu có).