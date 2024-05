Chìm thuyền câu mực, 2 ngư dân mất tích trên biển

TPO - Thuyền của 3 ngư dân ở thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đang câu mực trên biển thì không may bị sóng lớn đánh chìm xuống biển, 1 ngư dân may mắn được cứu sống, riêng 2 ngư dân đang mất tích trên biển.