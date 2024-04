Vụ 4 ngư dân mất tích trên biển: Người thân mong một phép màu

TPO - Đã hơn 2 ngày kể từ khi tàu cá của anh San (Thanh Hóa) bị sóng đánh chìm, 4 ngư dân vẫn mất tích trên biển, các gia đình mong có phép màu đến với họ.

Trong ngôi nhà ở triền đê thôn Điền, xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương (Thanh Hoá), nhiều người tập trung tại gia đình anh Hoàng Văn San (SN 1979, chủ tàu cá bị chìm, hiện đang mất tích) để thăm hỏi, động viên chị Trần Thị Yến (SN 1983, vợ anh San).

Chị Yến buồn bã cho biết, vợ chồng chị có 4 người con (cháu lớn nhất 13 tuổi, nhỏ nhất 2 tuổi). Hàng ngày anh San làm nghề đánh bắt ngoài biển, còn chị ở nhà nội trợ, nuôi các con. Rạng sáng 21/4, chị cùng các con đang ngủ ở nhà thì nhận được thông tin tàu cá của gia đình bị chìm, anh San và 3 thuyền viên trên tàu mất tích.

Là ngư dân có nhiều năm làm thuê cho các chủ tàu khác đi biển, thu nhập không đáng kể, nên anh San và gia đình bàn bạc vay mượn tiền ngân hàng và người thân để sắm một tàu cá khoảng hơn 2 tỷ đồng. Con tàu mới hoạt động được vài ba năm, chưa kịp trả hết nợ thì xảy ra sự việc trên.

Trong niềm hy vọng, chị Yến nói: "Con tàu mới ra khơi hôm 11/4, không ngờ lại là chuyến ra khơi cuối cùng. Tôi mong chồng tôi và những người mất tích được tìm thấy".

Hoàng Văn Do (SN 1962, chú ruột anh San) cho biết, 8 người đi trên tàu cá đều là người dân sinh sống cùng xã Quảng Nham. Điều đáng nói, trong số 4 người đang mất tích, có tới 3 người là anh em trong dòng họ (gồm anh Hoàng Văn San, Hoàng Văn Ninh và Trần Văn Thiết). Đến sáng 23/4, gia đình vẫn đang phối hợp cùng chính quyền và các ngành chức năng triển khai phương án tìm kiếm tung tích anh San và 3 thuyền viên còn lại.

"Đến trưa 22/4, chúng tôi đã liên hệ được với các thuyền viên may mắn sống sót. Qua lời kể của các thuyền viên, thời điểm xảy ra lốc xoáy, anh San và 3 thuyền viên ở trong cabin tàu nên không kịp thoát ra ngoài. Do hoàn cảnh gia đình những người mất tích đều khó khăn nên sau khi xảy ra sự việc, bà con lối xóm đang chung tay kêu gọi đóng góp tiền thuê thợ lặn, tìm kiếm" - ông Hoàng Văn Do cho biết.

Như Báo Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 1h ngày 21/4, anh Hoàng Văn San (xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương) cùng 7 thuyền viên (cùng thường trú ở xã Quảng Nham) trên tàu cá số hiệu TH.90088.TS đang khai thác hải sản tại Vịnh Bắc Bộ, bất ngờ gặp lốc xoáy. Trận lốc xoáy khiến tàu cá bị chìm, 8 ngư dân rơi xuống biển.

Đến 8h ngày 22/4, lực lượng chức năng đã cứu vớt được 4 người. Bốn ngư dân còn lại đang mất tích gồm: Hoàng Văn San, Trần Văn Thiết, Hoàng Văn Ninh, Hoàng Văn Thiệu.

Sau khi sự việc xảy ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa đã đề nghị các tỉnh từ Quảng Ninh đến thành phố Đà Nẵng hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn tàu cá và ngư dân mất tích.