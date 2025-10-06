Đà Nẵng: Miễn phí nước uống, đồ ăn cho người dân khi giao dịch tại trung tâm hành chính công

TPO - Ngày 6/10, UBND TP Đà Nẵng cho biết sẽ triển khai một số tiện ích miễn phí phục vụ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường.

Theo đó, các các tiện ích miễn phí, bao gồm: wifi tốc độ cao, cung cấp mẫu biểu, tờ khai, bìa hồ sơ, bút viết; hỗ trợ kê khai hồ sơ; sao chụp, in ấn tài liệu; hỗ trợ thực hiện thủ tục trực tuyến; thông báo tự động trạng thái, kết quả giải quyết hồ sơ qua Zalo, SMS hoặc Email.

Ngoài ra, các trung tâm còn miễn phí thư viện số, không gian xanh, nước uống, đồ ăn nhẹ, điểm sạc thiết bị di động, quầy tạo chữ ký số cá nhân, tư vấn pháp lý; trang bị thiết bị hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế, người khuyết tật; robot lễ tân.

Người dân đến giao dịch tại trung tâm hành chính công.

UBND TP Đà Nẵng cũng cho biết, đối với UBND các xã, phường, phấn đấu đến hết năm 2025 thực hiện cung cấp ít nhất 30% danh mục tiện ích và phấn đấu đến năm 2030, thực hiện cung cấp 100% danh mục tiện ích miễn phí tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, phường.

UBND TP Đà Nẵng giao Văn phòng UBND TP chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tổ chức triển khai các tiện ích miễn phí phục vụ người dân, doanh nghiệp đảm bảo thiết thực, hiệu quả theo quy định.

Đồng thời, theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện của các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố; đề xuất khen thưởng đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt việc cung cấp miễn phí các tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp.

UBND các xã, phường căn cứ tình hình thực tế, bố trí kinh phí tổ chức thực hiện cung cấp miễn phí các tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường và chịu trách nhiệm công bố, công khai các tiện ích miễn phí cung cấp tại đơn vị.