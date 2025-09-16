Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Cà Mau dự chi 43 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ công tác tại trung tâm hành chính cấp xã

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Qua rà soát, số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về công tác tại trung tâm hành chính cấp xã sau sắp xếp, có khoảng 5.900 người.

Ngày 16/9, UBND tỉnh Cà Mau đã có tờ trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, tổ chức ở đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp, về công tác tại trung tâm hành chính cấp xã sau sắp xếp.

4440211d8b5e0100584f.jpg
Cà Mau dự chi 43 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ công tác tại trung tâm hành chính cấp xã.

Theo đó, mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có khoảng cách từ nhà đến cơ quan từ 15 km trở lên, với chi phí đi lại 480.000 đồng/người/tháng; chi phí thuê nhà 840.000 đồng/người/tháng; chi phí sinh hoạt 500.000 đồng/người/tháng; tổng mức hỗ trợ 1,82 triệu đồng/người/tháng.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có khoảng cách từ nhà đến cơ quan dưới 15 km, hỗ trợ chi phí sinh hoạt 500.000 đồng/người/tháng.

Thời gian hỗ trợ từ tháng 7 - 12/2025.

Theo Sở Tài chính Cà Mau, qua công tác phối hợp rà soát với các địa phương, số lượng cán bộ bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi nơi làm việc (chuyển từ cơ quan, đơn vị cấp tỉnh về cấp xã; cơ quan, đơn vị cấp huyện về cấp xã; trung tâm hành chính cấp xã về trung tâm hành chính cấp xã mới) khá lớn.

Trong khi đó, mức lương cơ bản của phần nhiều cán bộ hiện nay còn thấp, việc tự chi trả chi phí đi lại và sinh hoạt phí sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, cần có chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, tổ chức ở đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp về công tác tại trung tâm hành chính cấp xã sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh yên tâm công tác, góp phần ổn định tổ chức bộ máy hành chính cấp xã.

Qua rà soát, số lượng dự kiến có khoảng 5.900 người được hỗ trợ, tổng kinh phí hỗ trợ 6 tháng với số tiền trên 43 tỷ đồng.

Trước đó, để kịp thời hỗ trợ cho cán bộ từ Bạc Liêu đến Cà Mau làm việc do sáp nhập tỉnh, HĐND tỉnh Cà Mau ban hành Nghị quyết hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ Bạc Liêu đến Cà Mau làm việc do sáp nhập tỉnh là 2,22 triệu đồng/người/tháng.

Tân Lộc
