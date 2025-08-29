Cán bộ Hậu Giang, Sóc Trăng về Cần Thơ được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng

TPO - Ngày 29/8, tại kỳ họp thứ 3 (chuyên đề), HĐND TP. Cần Thơ đã biểu quyết thông qua 9 nghị quyết quan trọng, trong đó nổi bật là chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ Sóc Trăng (cũ), Hậu Giang (cũ) về làm việc tại Trung tâm hành chính TP. Cần Thơ sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo nghị quyết, đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập và hội quần chúng cấp tỉnh của Sóc Trăng (cũ), Hậu Giang (cũ) được điều động, phân công về Cần Thơ.

Mỗi người sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng, gồm: 1 triệu đồng chi phí đi lại, 2 triệu đồng tiền ăn và 2 triệu đồng tiền thuê chỗ nghỉ. Thời gian hưởng hỗ trợ là 24 tháng, từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2027.

Đối với cán bộ đã được bố trí nhà ở công vụ hoặc xe đưa đón, mức hỗ trợ chỉ còn 2 triệu đồng/tháng cho tiền ăn. Riêng cán bộ có hộ khẩu thường trú tại khu vực quận Ninh Kiều cũ (nay là 4 phường Tân An, Ninh Kiều, Cái Khế, An Bình) chỉ được hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng (gồm tiền ăn và tiền đi lại).

Theo tờ trình của UBND TP. Cần Thơ, có 2.326 người được hưởng chính sách trên, với tổng kinh phí hỗ trợ trong 24 tháng hơn 279 tỷ đồng.

Ông Đồng Văn Thanh - Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ phát biểu.

Phát biểu bế mạc tại kỳ họp, ông Đồng Văn Thanh - Phó bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ nhấn mạnh, tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất thông qua 9 nghị quyết thuộc các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đầu tư công. Đáng chú ý là nghị quyết về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Sóc Trăng (cũ), Hậu Giang (cũ) đến làm việc tại Trung tâm hành chính TP. Cần Thơ sau sắp xếp đơn vị hành chính. Chính sách này nhằm giảm bớt khó khăn do chi phí sinh hoạt tăng cao, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động yên tâm công tác.

Ông Thanh đề nghị UBND TP. Cần Thơ khẩn trương bố trí kinh phí, hướng dẫn triển khai thực hiện ngay các nghị quyết vừa ban hành, thường xuyên theo dõi, tháo gỡ vướng mắc để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tập trung điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, đồng thời rà soát cơ chế, chính sách nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ, phục vụ phát triển bền vững.

Đại biểu Trần Khắc Tâm tham gia đóng góp ý kiến dự thảo nghị quyết tại kỳ họp.

Theo Chủ tịch HĐND Thành phố những tháng cuối năm 2025 là giai đoạn quyết định để Cần Thơ hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên.

Để đạt được yêu cầu này, ông Thanh kêu gọi sự quyết tâm, hành động quyết liệt hơn nữa của các cấp, ngành, nhất là người đứng đầu, nhằm khai thông “điểm nghẽn”, “nút thắt”, thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm và khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế phát triển toàn diện của thành phố.