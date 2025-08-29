Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định về miễn giảm học phí, hỗ trợ bữa trưa cho học sinh

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các bộ hoàn thiện dự thảo Nghị định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, trình Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long trước ngày 29/8.

Ngày 28/8, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số nhiệm vụ, đề án.

Về triển khai xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ; trình Chính phủ trước ngày 31/8.

Về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các Bộ: Tài chính, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch để cùng rà soát, thống nhất nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ.

Trên cơ sở đó cơ quan chủ trì hoàn thiện dự thảo Nghị định bảo đảm đúng, bám sát và phù hợp các chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật; trình Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long trước ngày 29/8.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương làm việc với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan để hoàn thiện hồ sơ trình dự thảo Nghị định hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở học ở các xã biên giới đất liền bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và quy định của pháp luật; trình Chính phủ xem xét ban hành trước ngày 31/8.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ Tài chính, Tư pháp, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng và các cơ quan, địa phương có liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Bộ Giáo dục và Đào tạo để hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên, bảo đảm chất lượng và kịp thời theo quy định.

Ngày 26/6, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày được Quốc hội thông qua và áp dụng từ năm học 2025 - 2026.

Luân Dũng
