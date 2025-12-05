Hà Nội: Chủ dự án cao ốc 'đất vàng' bị tố thi công phá hoại tài sản doanh nghiệp khác

TPO - Lãnh đạo UBND phường Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đã tiếp nhận được việc chủ đầu tư công trình cao ốc Lô D14, phố Tôn Thất Thuyết bị doanh nghiệp tố phá dỡ bức tường ranh giới tồn tại 20 năm. Hiện phường đã mời các đơn vị liên quan để làm rõ, đồng thời yêu cầu giữ nguyên hiện trạng.

Bức tường ranh giới gần 20 năm bất ngờ bị phá bỏ

Báo Tiền Phong vừa nhận được đơn phản ánh của Công ty CP Dịch vụ Trường học Quang Minh (QMS) về việc Công ty CP Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (Detech) – chủ đầu tư công trình Tòa nhà hỗn hợp – trụ sở công ty tại lô đất D14, phố Tôn Thất Thuyết (phường Cầu Giấy, Hà Nội) – cùng đơn vị thi công là Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng DELTA bị cho là đã có hành vi phá hoại tài sản của doanh nghiệp khác trong quá trình thi công.

Ông Nguyễn Ngọc Phương – Phó Giám đốc Công ty QMS, cho biết tài sản bị phá hoại là bức tường ranh giới giữa hai công ty, được xây từ năm 2007 và được QMS xây lại kiên cố vào năm 2016.

Chủ đầu tư công trình Tòa nhà hỗn hợp – trụ sở công ty tại lô đất D14, phố Tôn Thất Thuyết (phường Cầu Giấy, Hà Nội) bị tố là đã có hành vi phá hoại tài sản của doanh nghiệp khác trong quá trình thi công.

Theo QMS, khi xây lại bức tường, doanh nghiệp này đã mời đại diện Detech đến chứng kiến. Thời điểm đó, hai cạnh tiếp giáp đều đã có nhà mái tôn và tường rào của hai đơn vị sát nhau nên không phát sinh ý kiến hay tranh chấp.

“Bức tường này đã được QMS sử dụng ổn định gần 20 năm nay. Tuy nhiên, đến khoảng tháng 11/2025, đại diện Detech lại thông báo diện tích đất của họ thiếu gần 8m2 trên tổng diện tích gần 6.000m2 và yêu cầu QMS dỡ bỏ hàng rào”, ông Phương nói.

“Không thể phá tường để nhà thiếu đất xin thêm”

Lãnh đạo QMS cho rằng việc Detech được bàn giao mốc giới sau này bị chồng lấn vào phần đất mà QMS đã quản lý, sử dụng ổn định gần 20 năm (có hàng rào lịch sử để lại), “không thể trở thành trách nhiệm của QMS”.

“Việc đề nghị cắt một phần đất mà doanh nghiệp đã sử dụng ổn định gần 20 năm để ‘trả’ cho doanh nghiệp khác là vô lý. Nếu vậy thì cả xã hội đều phải phá tường ranh giới lịch sử để lại chỉ vì một bên thiếu đất? Nếu QMS có thừa hay thiếu so với giấy tờ, chúng tôi sẽ làm việc với Nhà nước để điều chỉnh theo quy định của Luật Đất đai, chứ không phải ‘trả đất’ cho doanh nghiệp khác”, ông Phương nhấn mạnh.

Ranh giới bức tường (phần gạch đỏ - PV) giữa 2 doanh nghiệp được cho tồn tại gần 20 năm. Ảnh tư liệu: Đình Phong.

QMS cho rằng hành động của chủ đầu tư Detech và đơn vị thi công là hành vi phá hoại tài sản và thể hiện thái độ coi thường pháp luật. Do đó, doanh nghiệp đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương yêu cầu tạm dừng thi công công trình cao ốc nói trên để làm rõ vụ việc.

Công ty QMS cho biết đã gửi đơn trình báo đến UBND phường Cầu Giấy, Công an phường Cầu Giấy và các đơn vị có liên quan.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy xác nhận đã tiếp nhận thông tin và đang mời hai doanh nghiệp tới làm việc.

Đại diện Phòng Kinh tế – Hạ tầng đô thị phường Cầu Giấy cho biết ngay khi vụ việc xảy ra, đơn vị đã cử lực lượng tới hiện trường, kiểm tra, ghi nhận. “Hiện phường yêu cầu Công ty Detech giữ nguyên hiện trạng phần tường rào, chờ kết luận xử lý”, vị này thông tin.