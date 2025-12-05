THE GRAND HARBOR: Lý giải sức hút của dòng shophouse đang được giới đầu tư săn đón tại Hải Phòng

Tại Hải Phòng – thành phố trực thuộc trung ương với nền kinh tế đứng thứ ba cả nước – phân khúc shophouse mặt phố khu vực trung tâm đang nổi lên như lựa chọn được giới đầu tư đặc biệt săn đón. Trong đó, The Grand Harbor sở hữu “mặt tiền kép” ngay trung tâm Phường Ngô Quyền nhanh chóng trở thành tâm điểm thị trường nhờ lợi thế vị trí chiến lược, khả năng khai thác thương mại rõ nét và tiềm năng tăng trưởng hấp dẫn.

Xu hướng đầu tư dịch chuyển: ưu tiên sản phẩm có dòng tiền thực

Shophouse The Grand Harbor đang trở thành tâm điểm đầu tư bất động sản tại Hải Phòng (Ảnh VNT)

Với mức tăng trưởng GRDP ấn tượng và dòng vốn FDI liên tục đổ về nhờ lợi thế cảng biển cùng hạ tầng logistics hiện đại, Hải Phòng trở thành trung tâm kinh tế chiến lược tại khu vực phía Bắc, góp phần thúc đẩy nhu cầu thuê mặt bằng kinh doanh, văn phòng, nhà ở và dịch vụ tại các khu trung tâm. Trong khi đó, nguồn cung shophouse nội đô vẫn hạn chế, khiến những bất động sản hội tụ nhiều ưu thế như Harbor Residence trở thành lựa chọn hấp dẫn trên thị trường.

Theo anh Hoàng Nam, môi giới bất động sản thương mại hơn 10 năm kinh nghiệm, shophouse 7 tầng tại trung tâm đang ngày càng hiếm. Anh cho biết giới đầu tư đang tìm kiếm các sản phẩm có thể khai thác ngay, mang lại dòng tiền ổn định thay vì kỳ vọng tăng giá ngắn hạn.

Chung quan điểm, chị Thu Hương (nhà đầu tư chuyên cho thuê) nhận định lợi thế lớn nhất của The Grand Harbor nằm ở việc dự án được bao quanh bởi cộng đồng dân cư lớn thuộc 10 tòa chung cư nội khu, liền kề nhiều trung tâm thương mại, dịch vụ, giải trí và gần các khu công nghiệp, cảng biển, sân bay. “Đây là những vị trí có thể tạo ra nguồn khách hàng đều đặn, tiện lợi cho sinh hoạt hay giải trí rất phù hợp cho mô hình dịch vụ, văn phòng hay cửa hàng,” chị Hương chia sẻ.

The Grand Harbor – phân khu shophouse thuộc dự án Harbor Residence nằm giữa trung tâm phường Ngô Quyền, tiếp giáp 2 tuyến đường huyết mạch Lê Thánh Tông - Lê Lai đang trở thành sản phẩm được tìm kiếm nhiều trên thị trường bất động sản Hải Phòng trong thời gian gần đây.

Lời giải đáp cho nhu cầu vừa an cư, vừa khai thác thương mại

Shophouse The Grand Harbor được lựa chọn là sản phẩm vừa an cư vừa kinh doanh đắc lợi (Ảnh phối cảnh Thai – Holding)

Sở hữu nhiều lợi thế hiếm có tại trung tâm thành phố Cảng, The Grand Harbor đáp ứng nhu cầu đa dạng của cả người mua ở thực lẫn đầu tư. Tọa lạc tại khu vực sầm uất nhất thành phố Cảng, The Grand Harbor mở ra một quần thể shophouse đẳng cấp vừa an cư vừa khai thác thương mại mạnh mẽ.

Dự án liền kề các trục kết nối quan trọng như sân bay Cát Bi, cảng Đình Vũ và ga Hải Phòng. Hạ tầng khu vực đang tiếp tục hoàn thiện, đặc biệt là cầu Hoàng Gia đã thông xe và cầu Nguyễn Trãi dự kiến hoàn thành vào năm 2026, tăng khả năng kết nối và giá trị thương mại của khu vực.

Bên cạnh lợi thế vị trí, The Grand Harbor được phát triển theo mô hình shophouse 6 tầng 1 tum với mặt tiền rộng 6m, kiến trúc hiện đại đa công năng và sở hữu lâu dài,số lượng giới hạn ngay tại Ngô Quyền kiến tạo nên trung tâm sầm uất bậc nhất TP. Hải Phòng. Chính sự khan hiếm của dòng sản phẩm cao cấp nằm ở “tọa độ vàng” này tạo nên nền tảng tăng trưởng giá trị bền vững theo thời gian, đặc biệt khi khu vực trung tâm luôn là điểm đến ưu tiên của giới đầu tư.

Một ưu thế nổi bật khác là phân khu nằm trong khu tổ hợp với 10 tòa chung cư nhà ở xã hội - quy mô tổng dân số toàn khu lên tới 12.800 cư dân - là những khách hàng tiềm năng cho các hoạt động kinh doanh tại đây, kết hợp với lượng khách lưu thông trong khu vực ngày một đông đúc - khi Lê Thánh Tông đang dần chiếm vị trí kết nối giữa Trung tâm TP Hải Phòng.

Bên cạnh đó, nơi đây tập trung đông đảo chuyên gia nước ngoài, kỹ sư và lực lượng lao động chất lượng cao đến từ các khu công nghiệp lớn lân cận như Tràng Duệ, Đình Vũ hay VSIP. Nhu cầu ăn uống, mua sắm, giải trí và dịch vụ tại đây tăng đều qua từng năm, tạo điều kiện thuận lợi cho các mô hình kinh doanh tại The Grand Harbor.

Khác với nhiều dự án shophouse chỉ tập trung vào khai thác thương mại, The Grand Harbor được quy hoạch theo mô hình “phố thương mại kết hợp tiện ích nội khu”. Không gian dự án được tích hợp hệ tiện ích đa dạng như: tuyến phố ẩm thực – mua sắm, vườn dạo bộ, khu vui chơi trẻ em, bãi đỗ xe và hệ thống chiếu sáng đồng bộ.

Nhờ vậy, sản phẩm không chỉ phù hợp để kinh doanh mà còn mang lại chất lượng sống tốt cho các gia đình trẻ muốn vừa an cư vừa làm việc tại nhà. Chị Kim Ngân, một khách hàng trẻ đang tìm kiếm mô hình nhà ở kết hợp kinh doanh, chia sẻ: “Tôi cần một ngôi nhà có thể mở studio, nhưng cũng phải đầy đủ tiện ích để ở. The Grand Harbor là lựa chọn thích hợp với gia đình tôi khi cùng lúc đáp ứng được cả hai tiêu chí”.

Với những lợi thế cạnh tranh nổi bật, The Grand Harbor đang được xem là một trong những sản phẩm tích sản giàu tiềm năng tại trung tâm Hải Phòng. Phân khu hội tụ đầy đủ các yếu tố quan trọng của một bất động sản giá trị: mô hình shophouse đa công năng có thể đồng thời để ở, kinh doanh hoặc cho thuê dưới nhiều hình thức; biên độ tăng giá lớn nhờ hạ tầng khu vực liên tục hoàn thiện và hoạt động thương mại – dịch vụ phát triển mạnh. Đặc biệt, pháp lý minh bạch cùng quyền sở hữu lâu dài giúp The Grand Harbor trở thành tài sản bền vững, phù hợp để tích lũy và chuyển giao cho thế hệ sau.

Nhờ hội tụ những yếu tố vàng, The Grand Harbor đang ghi dấu ấn đặc biệt trên thị trường và trở thành một trong những dự án được giới đầu tư săn đón mạnh mẽ trong năm nay.

