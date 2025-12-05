Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thiết kế nhà lô hẹp chỉ 35m2 nhưng bên trong vẫn thoáng sáng

Thúy Hiền
TPO - Dù chỉ có diện tích đất chỉ 35m2 và xen kẹt giữa hai nhà ống hai bên nhưng nhờ giải pháp thiết kế thông minh, căn nhà vẫn đủ thoáng sáng cho gia đình 5 người sinh sống.

fb-img-1763434160802.jpg

Vì hai mặt cạnh tiếp giáp với các khối công trình khác nên KTS lựa chọn giật cấp các ban công và dùng lam che nắng bố trí khéo để ánh sáng và gió len lõi vào sâu, giúp ngôi nhà luôn thoáng đãng dù nằm giữa hẻm chật.

fb-img-1763434166097.jpg
fb-img-1763434167839.jpg
fb-img-1763434162684.jpg

Bên cạnh cây xanh, gia chủ còn chọn tông xanh của gạch thẻ và nội thất gỗ để tạo nên cảm giác nhẹ nhàng, mát lành cho không gian vốn đã chật hẹp.

fb-img-1763434182456.jpg
fb-img-1763434169760.jpg
fb-img-1763434171588.jpg
fb-img-1763434175544.jpg
fb-img-1763434179843.jpg

Dù không gian hẹp, nhưng với cách thiết kế nội thất tiết chế, chỉ tập trung vào công năng chính nên không gian thực tế vô cùng rộng rãi và gọn gàng.

fb-img-1763434177539.jpg
fb-img-1763434173596.jpg
fb-img-1763434184313.jpg
Thúy Hiền
Khuôn studio + Phan Khắc Tùng
#nhà lô hẹp #thiết kế sáng tạo #giải pháp thông minh #giật cấp #không gian mở #nội thất gỗ #ánh sáng

