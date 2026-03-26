Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Hà Nội: Giao gần 10.000 m2 đất để thực hiện dự án nhà ở xã hội Tây Nam Kim Giang

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND TP. Hà Nội đã giao 9.861 m2 đất tại phường Định Công để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội – Tây Nam Kim Giang.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định giao cho Công ty cổ phần Tập đoàn Bắc Hà 9.861 m2 đất (đợt 1) tại phường Định Công để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội – Tây Nam Kim Giang tại ô đất có ký hiệu CT7.

Theo đó, chủ đầu tư dự án được sử dụng đất 50 năm; Chủ sở hữu căn hộ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất với thời hạn ổn định lâu dài.

Hình thức giao đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất theo quy định.

Khu đất dự kiến sẽ triển khai dự án nhà ở xã hội Tây Nam Kim Giang

Phương thức giao đất là Nhà nước giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định.

Công ty cổ phần Tập đoàn Bắc Hà có trách nhiệm liên hệ với UBND phường Định Công, Thuế thành phố, Sở NN&MT, Sở Xây dựng, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội để thực hiện các thủ tục có liên quan.

Theo quy hoạch, khu đô thị Tây Nam Kim Giang I rộng gần 50 ha và bao gồm khu biệt thự, chung cư, văn phòng, trường học, công trình công cộng.

Dự án Khu nhà ở xã hội - Tây Nam Kim Giang (thuộc Khu đô thị Tây Nam Kim Giang I) gồm các ô đất CT6, CT7, CT8 có diện tích khoảng 49.704 m2 với tổng mức đầu tư gần 3.478 tỷ đồng. Đây là khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, kết nối thuận tiện vào trung tâm thành phố qua trục đường Nguyễn Xiển – Nguyễn Trãi.

Được biết, dự án nhà ở xã hội này được các đối tượng đặc biệt quan tâm, bởi giá chung cư khu vực này hiện đang dao động từ 70-80 triệu đồng/m2.

#Nhà ở xã hội #Tây Nam Kim Giang #Hà Nội #Giao đất

Xem thêm

Cùng chuyên mục