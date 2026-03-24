Hà Nội công bố giá bán 1 dự án nhà ở xã hội hơn 32 triệu đồng/m2

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố thông tin giá bán, giá thuê mua dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang tại ô đất N02 (số 275 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình), với mức giá bán hơn 32 triệu đồng/m2.

Theo đó, mức giá bán căn hộ trung bình khoảng trên 32,2 triệu đồng/m2 (điều chỉnh theo vị trí căn hộ), giá bán này chưa bao gồm 2% kinh phí bảo trì và chưa bao gồm 5% VAT.

Mức giá thuê mua trong 5 năm trung bình khoảng 354.857 đồng/m2/tháng, tương đương khoảng 24.840.000 đồng/căn/tháng. Mức giá trên chưa bao gồm 5% VAT, 2% kinh phí bảo trì và phí dịch vụ hàng tháng; đồng thời áp dụng với điều kiện người mua trả trước 50% giá trị căn hộ tại thời điểm thuê mua và có bảo lãnh ngân hàng cho phần tiền thuê mua hàng tháng.

Giá bán căn hộ dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang tại 275 Nguyễn Trãi (Hà Nội) trung bình khoảng trên 32,2 triệu đồng/m2. Ảnh: Báo Xây dựng.

Được biết, đây là mức giá bán nhà ở xã hội cao nhất tại Hà Nội từ trước tới nay. Trước đó, mức giá bán nhà ở xã hội cao nhất tại dự án Rice City Long Châu, phường Bồ Đề với giá bán hơn 29,4 triệu đồng/m².

Dự án tại 275 Nguyễn Trãi do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thái Hà làm chủ đầu tư với sự tham gia của liên danh Công ty Cổ phần Đô thị Nam Sơn Invest. Dự án được triển khai từ quý II/2025 đến quý II/2027.

Công trình là nhà ở xã hội cao tầng gồm 27 tầng, 1 tầng tum thang và 3 tầng hầm kép. Trong đó, khối đế 3 tầng bố trí chức năng thương mại, dịch vụ, nhà trẻ và sinh hoạt cộng đồng. Từ tầng 4 đến tầng 27 bố trí khoảng 39.214 m2 sàn nhà ở, tương đương khoảng 408 căn hộ dành cho cán bộ, chiến sĩ công an. Tầng tum bố trí khu vực kỹ thuật. Quy mô dân số dự kiến khoảng 1.200 người.

Tổng số căn hộ nhà ở xã hội là 408 căn, trong đó khoảng 90% số căn (367 căn) để bán, diện tích khoảng 70 m2/căn; khoảng 10% số căn (41 căn) để thuê mua, diện tích khoảng 70 m2/căn.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng vừa công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại khu đất ký hiệu 1, xã Ngọc Hồi (đợt 1).

Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp số 7. Dự án được xây dựng tại xã Ngọc Hồi, Hà Nội, trên khu đất có diện tích 3.317 m2.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ mua, thuê mua tại dự án nhà ở xã hội thuộc khu đất ký hiệu 1, xã Ngọc Hồi từ ngày 25/4/2026 đến hết ngày 30/5/2026.

Tổng số căn hộ của dự án là 196 căn. Trong đó, nhà ở xã hội để bán gồm 109 căn, diện tích từ 40,4 m2 đến 59,4 m2; nhà ở xã hội cho thuê mua gồm 17 căn, diện tích 40,4 m2; nhà ở xã hội cho thuê gồm 34 căn (chiếm 19,57% tổng diện tích sàn nhà ở xã hội), diện tích từ 40,4 - 47,4 m2.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ mua, thuê mua từ ngày 25/4/2026 đến hết ngày 30/5/2026 (không bao gồm các ngày chủ nhật), buổi sáng từ 8h đến 11h, buổi chiều từ 14h đến 16h30. Thời gian dự kiến ký hợp đồng mua bán căn hộ vào tháng 6/2026, thời gian bàn giao căn hộ dự kiến vào quý IV/2027.

Giá bán nhà ở xã hội tạm tính là 24.740 đồng/m2 (đã bao gồm VAT, chưa bao gồm phí bảo trì); Giá thuê mua là 556.520 đồng/m2 (đã bao gồm VAT, chưa bao gồm phí bảo trì). Giá cho thuê là 215.625 đồng/m2. Mức giá trên là tạm tính, chủ đầu tư sẽ công bố giá chính thức sau khi được cơ quan có thẩm quyền thẩm định theo quy định.