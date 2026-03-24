Capital Square: Tâm điểm đầu tư lưu trú giữa lõi trung tâm Đà Nẵng

Thị trường bất động sản Đà Nẵng đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, trong đó căn hộ cao cấp kết hợp khai thác lưu trú trở thành lựa chọn chiến lược của giới đầu tư. Sở hữu vị trí kim cương bên sông Hàn, cùng nền tảng pháp lý rõ ràng và hệ tiện ích đồng bộ, Capital Square mở ra cơ hội sinh lời bền vững, đón đầu làn sóng phục hồi mạnh mẽ của du lịch.

Vị trí trung tâm - nền tảng cho hiệu quả kinh doanh bền vững

Capital Square tọa lạc tại trung tâm của Đà Nẵng, bên bờ sông Hàn thơ mộng, giữa hai biểu tượng kiến trúc là cầu Rồng và cầu Sông Hàn. Dự án được bao bọc bởi ba trục đường huyết mạch: Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền và Nguyễn Công Trứ, tạo nên một mạng lưới giao thông thuận tiện, kết nối dễ dàng đến mọi tiện ích trọng yếu của thành phố.

Từ Capital Square, cư dân dễ dàng tiếp cận mọi tiện ích thiết yếu và hòa với sự nhộn nhịp, thịnh vượng của Đà Nẵng như trung tâm hành chính thành phố, các điểm du lịch nổi tiếng cùng những khu vực giải trí sôi động như phố đi bộ, chợ đêm, công viên APEC…

Capital Square nằm tại khu vực lõi trung tâm Đà Nẵng

Vị trí đắc địa này tạo điều kiện thuận lợi cho hai nhóm khách thuê chính:

Thứ nhất là cộng đồng chuyên gia quốc tế và trong nước – những nhà quản lý, chuyên gia và doanh nhân cấp cao thường xuyên công tác tại Đà Nẵng. Với họ, việc lựa chọn căn hộ trung tâm giúp tiết kiệm thời gian di chuyển và nâng cao chất lượng sống cũng như tăng hiệu suất làm việc.

Thứ hai là nhóm du khách cao cấp có nhu cầu lưu trú ngắn ngày. Đặc biệt là phân khúc trung - cao cấp, vị trí ven sông Hàn không chỉ mang đến tầm nhìn đẹp mà còn đem lại trải nghiệm nghỉ dưỡng khác biệt, gắn với nhịp sống hiện đại và năng động của thành phố.

Căn hộ tại Capital Square đáp ứng nhu cầu của khách thuê cao cấp

Hệ tiện ích đồng bộ - gia tăng sức hút và tỷ lệ lấp đầy

Bên cạnh vị trí kim cương, Capital Square còn khẳng định giá trị thông qua hệ sinh thái tiện ích nội khu được đầu tư bài bản, định hình chuẩn mực sống cao cấp và trải nghiệm toàn diện. Đây là yếu tố then chốt giúp gia tăng sức hấp dẫn, duy trì tỷ lệ lấp đầy ổn định và tối ưu hóa doanh thu cho hoạt động kinh doanh lưu trú.

Khách thuê hiện nay ưu tiên những không gian sống tích hợp, nơi mọi nhu cầu sinh hoạt và giải trí đều được đáp ứng ngay ngưỡng cửa. Tuyến phố thương mại Park Boulevard ngay trong khuôn viên dự án là minh chứng rõ nét, quy tụ đa dạng các cửa hàng mua sắm, ẩm thực tinh hoa, quán cà phê sang trọng, dịch vụ giáo dục, chăm sóc sức khỏe và giải trí, tạo nên một không gian sôi động 24/7.

Tại Capital Square, hệ tiện ích còn trải dài từ mặt đất đến tầng không với như bể bơi hơn 500m², phòng gym, spa, khu sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi trẻ em, sân gôn mini, quảng trường hơn 2.000 m2…, đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều lứa tuổi.

Tuyến phố thương mại sôi động Park Boulevard thu hút khách thuê lưu trú và cư dân địa phương đến mua sắm, vui chơi giải trí

Pháp lý minh bạch - bảo chứng vững chắc cho quyết định đầu tư

Capital Square là một trong số ít tổ hợp căn hộ sở hữu lâu dài tại Đà Nẵng được phép bán và cho người nước ngoài thuê. Nền tảng pháp lý vững chắc này giúp cho việc kinh doanh lưu trú trở nên thuận tiện hơn rất nhiều, nhất là trong bối cảnh Đà Nẵng đang đón làn sóng chuyên gia, trí thức nước ngoài đến sinh sống và làm việc.

Hội tụ đầy đủ ba yếu tố cốt lõi: vị trí đắc địa, tiện ích vượt trội và pháp lý đảm bảo, căn hộ tại Capital Square không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là kênh đầu tư kinh doanh đầy tiềm năng.

Trong bối cảnh nhu cầu lưu trú cao cấp tại Đà Nẵng ngày càng tăng, Capital Square được kỳ vọng sẽ mang lại dòng tiền ổn định và giá trị gia tăng bền vững cho các nhà đầu tư nhạy bén.