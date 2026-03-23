Hà Nội: Chủ dự án 88 Central 'lật kèo' sau 6 năm ôm đất, khách hàng 'vỡ mộng' đòi nhà

TPO - Sau gần 6 năm thu tiền đăng ký mua nhà dự án 88 Central (phường Long Biên, Hà Nội), chủ đầu tư "ôm đất" không triển khai và bất ngờ "lật kèo", khi đề nghị thanh lý hợp đồng trong bối cảnh giá nhà đất neo cao gây hoang mang, bức xúc cho người mua nhà.

6 năm “ôm đất”, khách hàng mòn mỏi chờ nhà

Phản ánh đến Báo Tiền Phong, nhiều khách hàng ký hợp đồng đăng ký đặt mua nhà (có lô số, diện tích cụ thể - PV) tại dự án phân khu 88 Central, thuộc dự án Khu dân cư và Thương mại Berjaya – Handico12 (tên thương mại Hà Nội Garden City) do Công ty Cổ phần Berjaya - Handico12 (trước đây là Công ty TNHH Berjaya - Handico12) làm chủ đầu tư cho biết, họ đã nộp tiền từ năm 2020 nhưng đến nay dự án vẫn là bãi đất trống quây tôn, cỏ mọc um tùm.

Dự án phân khu 88 Central (phường Long Biên, Hà Nội) vẫn là khu đất trống quây tôn, chủ đầu tư không có dấu hiệu triển khai sau 6 năm ký hợp đồng đặt mua, bỏ rơi quyền lợi khách hàng.

Theo các hợp đồng đã ký, khách hàng phải nộp 200 triệu đồng tiền đặt chỗ cùng 10% giá trị bất động sản. Chủ đầu tư cam kết sẽ phát hành thông báo ký hợp đồng mua bán chính thức vào tháng 9/2020. Tuy nhiên, cam kết này không được thực hiện.

Anh N.V.H (Hà Nội) cho biết, với căn có diện tích đất 108m², tổng giá trị tạm tính hơn 9 tỷ đồng, anh đã nộp hơn 1,1 tỷ đồng. “Gần 6 năm qua, dự án vẫn bất động, chúng tôi không biết bao giờ mới có nhà”, anh H. bức xúc.

Tương tự, anh Vũ Tuấn Anh – một khách hàng khác cho hay, chủ đầu tư đã liên tục đưa ra các cam kết về thời điểm ký hợp đồng mua bán chính thức nhưng liên tục thất hứa, viện dẫn các lý do như dịch bệnh, vướng pháp lý hay thay đổi cổ đông.

Liên tục “khất lần”, bất ngờ đề nghị thanh lý hợp đồng

Theo tìm hiểu của PV, nhiều năm trước dự án phân khu 88 Central được quảng bá rầm rộ với quy mô hơn 13.000m2 gồm 86 lô shophouse.

Tại hợp đồng đăng ký đặt mua ký với khách hàng vào năm 2020, chủ đầu tư đã yêu cầu khách hàng thanh toán 200 triệu đồng tại thời điểm ký phiếu đăng ký đặt chỗ mua bất động sản và thanh toán 10% tổng giá mua bất động sản. Khi đó, chủ đầu tư cho hay, dự kiến phát hành thông báo ký hợp đồng mua bán bất động sản vào tháng 9/2020.

Đến tháng 6/2022, doanh nghiệp lấy lý do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và cho biết sẽ ký hợp đồng mua bán chính thức vào quý I/2023. Tuy nhiên, sau đó dự án vẫn “giậm chân tại chỗ”.

Đến tháng 7/2025, trong văn bản phản hồi khách hàng, đại diện doanh nghiệp tiếp tục viện dẫn việc thay đổi quy định pháp luật khiến phải rà soát lại dự án, song không đưa ra tiến độ cụ thể.

Đáng chú ý, cuối năm 2025, ông Nguyễn Quốc Việt – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Berjaya – Handico12 đã gửi thư tới khách hàng, đề nghị thanh lý hợp đồng với lý do điều chỉnh lại kế hoạch và mô hình phát triển dự án.

Động thái này khiến nhiều khách hàng “sốc”, bởi sau nhiều năm chờ đợi, giá bất động sản khu vực đã tăng mạnh. Nếu thanh lý, người mua không chỉ mất cơ hội sở hữu nhà mà còn chịu thiệt hại lớn về tài chính và tinh thần.

Khách hàng mua nhà dự án phân khu 88 Hà Nội Central tập trung trước trụ sở chủ đầu tư băng rôn đòi quyền lợi.

Trước diễn biến trên, mới đây hàng chục khách hàng đã tập trung trước trụ sở chủ đầu tư tại dự án Hà Nội Garden City căng băng rôn yêu cầu thực hiện đúng cam kết cũng như đề nghị gặp lãnh đạo chủ đầu tư, nghe giải trình về tiến độ và thời gian bàn giao nhà...

"Việc không thực hiện hợp đồng hoàn toàn do lỗi của chủ đầu tư, do đó doanh nghiệp phải có trách nhiệm tiếp tục triển khai dự án, thay vì đơn phương đề xuất thanh lý", anh Vũ Tuấn Anh nói.

Người dân mua nhà dự án 88 Central cũng kiến nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ dấu hiệu bất thường, như việc huy động vốn kéo dài nhưng không triển khai dự án; hay nghi vấn công ty có dấu hiệu "trục lợi" bằng cách mượn vốn người dân suốt 6 năm qua, đến khi giá bất động sản tại Hà Nội neo cao lại đơn phương thanh lý hợp đồng nhằm bán dự án hoặc sản phẩm với giá cao hơn...

Bán “lúa non”, rủi ro đẩy về phía khách hàng

Trao đổi với PV, TS. Trần Xuân Lượng - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu và đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam cho rằng, câu chuyện tại 88 Central không phải là cá biệt trên thị trường bất động sản.

Theo ông Lượng, nhiều chủ đầu tư đã thực hiện huy động vốn khi dự án chưa hoàn thiện pháp lý, thậm chí chưa đủ điều kiện mở bán theo quy định. Việc “bán lúa non” này tiềm ẩn rủi ro rất lớn, bởi khi dự án gặp vướng mắc, người chịu thiệt trước tiên chính là khách hàng.

“Doanh nghiệp có thể lấy lý do pháp lý để chậm triển khai hoặc dừng dự án, nhưng dòng tiền của người dân đã bị chiếm dụng trong thời gian dài. Khi thanh lý, họ chỉ trả lại tiền gốc hoặc một phần hỗ trợ, trong khi giá trị tài sản trên thị trường đã thay đổi rất lớn”, ông Lượng phân tích.

Cũng theo vị chuyên gia, các hợp đồng dạng “đăng ký”, “thỏa thuận góp vốn” thường được soạn thảo theo hướng có lợi cho chủ đầu tư, khiến người mua ở thế yếu nếu xảy ra tranh chấp.

Từ thực tế này, ông Trần Xuân Lượng nhấn mạnh sự cần thiết phải siết chặt quản lý hoạt động huy động vốn trên thị trường bất động sản.

Theo đó, cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các chủ đầu tư huy động vốn trái phép, chưa đủ điều kiện pháp lý nhưng vẫn “bán hàng”. Đồng thời, cần hoàn thiện khung pháp lý theo hướng bảo vệ người mua nhà, đặc biệt là các chế tài buộc chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm tài chính tương xứng nếu vi phạm tiến độ hoặc “lật kèo”.

“Không thể để rủi ro dồn hết về phía người dân. Cần có cơ chế buộc doanh nghiệp phải bồi thường thiệt hại thực tế, thậm chí tính đến yếu tố trượt giá, chi phí cơ hội của khách hàng. Chỉ khi đó, thị trường mới minh bạch và phát triển bền vững”, ông Lượng đề xuất.