Chủ tịch Quảng Ninh ‘điểm mặt’ loạt dự án tồn đọng hàng chục năm

TPO - Sau nhiều lần chỉ đạo nhưng chậm chuyển biến, 7 dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn Quảng Ninh tiếp tục bị lãnh đạo tỉnh “điểm danh”, yêu cầu xử lý dứt điểm, thậm chí xem xét trách nhiệm hình sự nếu chây ì, gây lãng phí.

Loạt dự án tồn đọng hàng chục năm

Mới đây, tại cuộc họp xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng yêu cầu phải giải quyết dứt điểm các dự án thậm chí xem xét trách nhiệm hình sự nếu chây ì, gây lãng phí.

Dự án khu hỗn hợp chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại tại phường Hồng Gai chây ì, không phối hợp hoàn thiện hồ sơ.

Theo đó, toàn tỉnh có 10 dự án tồn đọng thuộc thẩm quyền xử lý. Đến nay mới giải quyết xong 3 dự án, còn lại 7 dự án đều đã có phương án tháo gỡ nhưng tiến độ chậm, cần tập trung xử lý trong thời gian rất ngắn.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành và địa phương không chỉ tháo gỡ thủ tục mà còn phải gắn với tiến độ cụ thể, đồng thời cảnh báo khả năng xử lý trách nhiệm nếu để xảy ra lãng phí, thất thoát.

Trước hết là dự án Nhóm nhà ở tại khu 4B, phường Quang Hanh, đang vướng hàng loạt thủ tục từ điều chỉnh chủ trương đầu tư, thiết kế cơ sở, phòng cháy chữa cháy đến đánh giá tác động môi trường. Tỉnh yêu cầu hoàn tất toàn bộ thủ tục trong tháng 3/2026, tổ chức họp liên ngành xử lý “một lần xong”.

Tiếp đến là dự án khu hỗn hợp chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại tại phường Hồng Gai do Công ty CP Đầu tư và Khách sạn MyWay Hạ Long thực hiện. Dự án này bị nhắc tên vì dấu hiệu chây ì, không phối hợp hoàn thiện hồ sơ. Thanh tra tỉnh được giao rà soát, trường hợp vi phạm có thể chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo quy định về lãng phí.

Nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ thuộc Trung tâm thể thao vùng Đông Bắc.

Ở lĩnh vực công trình công cộng, Nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ thuộc Trung tâm thể thao vùng Đông Bắc được yêu cầu rà soát lại quỹ đất thanh toán, đảm bảo không gây thất thoát ngân sách.

Trong khi đó, dự án Khu đô thị mới Đông Bắc cảng Cái Rồng (Vân Đồn) đang vướng cả về xác định giá đất và giải phóng mặt bằng. Thời hạn hoàn tất phương án giá đất được ấn định trước 5/4/2026, còn các vướng mắc GPMB phải xử lý trong tháng 3.

Đáng chú ý, nhóm dự án có quy mô lớn, tác động trực tiếp đến đời sống người dân là Khu đô thị Cao Xanh – Hà Khánh B (giai đoạn I và II). Dự án này liên quan đến kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, phải rà soát các khoản thu hồi, đồng thời hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là trạm xử lý nước thải. Nếu chủ đầu tư không thực hiện đúng cam kết, cơ quan chức năng có thể xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

Xem xét trách nhiệm hình sự

Với những yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh không chỉ đảm bảo về tiến độ, mà phải quyết liệt hơn về trách nhiệm. Các sở, ngành phải xử lý nhiều thủ tục trong một cuộc họp, tránh tình trạng “chạy vòng” giữa các cơ quan. Các địa phương được giao nhiệm vụ trực tiếp giám sát, đôn đốc chủ đầu tư, thậm chí đề xuất xử lý nếu không thực hiện cam kết.

Khu đô thị Cao Xanh – Hà Khánh chậm tiến độ.

Đặc biệt, với những dự án có dấu hiệu chây ì, lãng phí, cơ quan thanh tra được giao quyền chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định mới về xử lý hành vi gây lãng phí. Việc “điểm danh” cụ thể từng dự án cho thấy quyết tâm của Quảng Ninh trong xử lý dứt điểm các điểm nghẽn kéo dài nhiều năm.

Không chỉ nhằm giải phóng nguồn lực đất đai, thúc đẩy phát triển đô thị và hạ tầng, động thái này còn đưa ra thông điệp về siết chặt kỷ cương đầu tư, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

Trong bối cảnh Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng cao năm 2026 (hơn 13%), việc xử lý triệt để các dự án tồn đọng được xem là một trong những đòn bẩy quan trọng để khơi thông nguồn lực, tạo dư địa cho các dự án mới.