Quảng Ninh: Chính quyền đối thoại xử lý dự án ‘treo’ hơn 20 năm

TPO - Chính quyền phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh tổ chức đối thoại và thu thập hồ sơ đối với nhà đầu tư của 1.336 lô đất thuộc dự án Khu đô thị Cao Xanh Hà Khánh C bị treo hơn 20 năm qua chưa được nhận sổ đỏ.

Ngày 11/1, UBND phường Cao Xanh tổ chức đối thoại với nhà đầu tư của 1.336 lô đất thuộc dự án Khu đô thị Cao Xanh Hà Khánh C nằm tại phường Cao Xanh (phường Hà Khánh, TP Hạ Long cũ) để nghe ý kiến và thu thập hồ sơ liên quan đến dự án chậm bàn giao hơn 20 năm qua.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Lê Tuấn Vũ, Chủ tịch UBND phường Cao Xanh chủ trì buổi đối thoại, cho biết buổi đối thoại chia làm nhiều đợt và kéo dài đến chiều nay để lắng nghe ý kiến của các nhà đầu tư, tổng hợp hồ sơ để làm việc với chủ đầu tư và báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh.

Chính quyền phường Cao Xanh tổ chức đối thoại cùng nhà đầu tư 1.336 lô đất thuộc dự án Khu đô thị Cao Xanh Hà Khánh C. Ảnh: Quốc Nam.

Trước đó, sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, phường Cao Xanh nhận được nhiều phản ánh của người dân về tính pháp lý khi thực hiện góp vốn tại dự án Khu đô thị Cao Xanh Hà Khánh C.

Đặc biệt, trong quá trình thu thập thông tin hồ sơ, phường Cao Xanh phát hiện có khoảng 20 lô đất có dấu hiệu bị trùng nhà đầu tư thứ cấp. Để làm rõ nội dung này, phường đã yêu cầu chủ đầu tư là Công ty CP phát triển dự án Biển Đông cử người đại diện đến phối hợp cùng chính quyền phường để báo cáo tiến độ thực hiện dự án, và thông tin nhà đầu tư góp vốn của 1.336 lô đất trên, đồng thời đề xuất phương án xử lý đối với 20 lô đất có dấu hiệu bị trùng nhà đầu tư thứ cấp.

Tại buổi đối thoại, nhiều nhà đầu tư thứ cấp đề nghị Công ty CP phát triển dự án Biển Đông nhanh chóng thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng góp vốn, hoàn thiện thủ tục pháp lý và sớm bàn giao sổ đỏ cho người dân thực hiện giao dịch và xây nhà. Đồng thời đề nghị chính quyền phường Cao Xanh sớm báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức tháo gỡ cho dự án treo hàng chục năm này.

Ông Lê Tuấn Vũ, Chủ tịch UBND phường Cao Xanh sau khi tiếp nhận ý kiến của người dân đã đề xuất người dân lập thành các nhóm zalo theo từng lô và trực tiếp Chủ tịch phường sẽ tham gia các nhóm này để cùng thu thập hồ sơ của người dân và thống nhất phương án làm việc với chủ đầu tư dự án.

“Đây là việc cấp thiết phải làm trước tiên, người dân phải đồng thuận cùng chính quyền phường, phối hợp cung cấp hồ sơ pháp lý để phường tổ chức sàng lọc, đối chiếu và đôn đốc chủ đầu tư tháo gỡ cho dự án này”, Chủ tịch UBND phường Cao Xanh chia sẻ tại buổi đối thoại.

Theo Chủ tịch phường Cao Xanh, dự án này nằm trong những dự án cần giải quyết trong năm 2026 cùng với một số dự án tồn đọng nằm trên địa bàn phường. Trong năm 2025, một số dự án treo nhiều năm tại địa bàn phường đã được tháo gỡ, ra sổ đỏ và bàn giao cho người dân.

Trao đổi qua điện thoại, đại diện Công ty CP phát triển dự án Biển Đông tại Quảng Ninh, cho biết đơn vị đã tháo gỡ một số lô đất bị trùng nhà đầu tư thứ cấp. Đây là do yếu tố thực tiễn và đặc điểm hoàn cảnh của dự án để lại nên dữ liệu quản lý bao gồm các nhà đầu tư từ trước tháng 2/2018 (trước khi tái cơ cấu) và sau tháng 2/2018 (sau khi tái cơ cấu).

Dự án Khu đô thị Cao Xanh Hà Khánh C bị "treo" hơn 20 năm qua không thể bàn giao. Ảnh: Quốc Nam.

Việc không thể bàn giao và không kiểm soát được hết các nhà đầu tư cũ dẫn tới bị động trong công tác quản lý khách hàng, mỗi khi các nhà đầu tư trước khi tái cơ cấu mang hồ sơ đến kiểm tra đối chiếu dẫn tới xảy ra việc biến động dữ liệu.

Sau khi phường Cao Xanh tổng hợp, phân loại hồ sơ chủ đầu tư cam kết sẽ làm việc với chính quyền và nhà đầu tư thứ cấp để đưa ra phương án tối ưu nhất giải quyết quyền lợi thấu đáo cho người dân.

Dự án Khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh C nằm ngay sát bờ di sản vịnh Hạ Long, từ năm 2003 đến nay, dự án đã qua tay nhiều chủ đầu tư khác nhau, nhưng hơn 20 năm qua các hạng mục xây dựng cơ bản vẫn chưa thể hoàn thành.

Theo tìm hiểu năm 2003, UBND tỉnh Quảng Ninh giao Dự án Khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh C cho Công ty Phát triển Công nghệ tin học và Cung ứng nhân lực làm chủ đầu tư, với quy mô 51,99ha, gồm 1.305 ô đất. Công ty này đã huy động vốn từ người dân và các nguồn khác để thực hiện dự án.

Đến năm 2011, UBND tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định số 288/QĐ-UBND về việc thu hồi 499.751m2 đất của Công ty Phát triển Công nghệ tin học và Cung ứng nhân lực để giao cho Công ty Cổ phần Phát triển Dự án Biển Đông tiếp tục xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh C.