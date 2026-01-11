Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm người dân tại Huế

TPO - Chương trình được tổ chức nhằm hưởng ứng các chủ trương của Trung ương về tăng cường bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn; đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam.

Ngày 11/1, Trung ương Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam phối hợp với Sở Y tế và Viettel TP. Huế tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Hóa Châu (Huế).

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân phường Hóa Châu (Huế). Ảnh: H. Dũng

Tham dự chương trình có TS. Trương Văn Đạt - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam; PGS.TS Trần Kiêm Hảo - Giám đốc Sở Y tế TP. Huế, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan và đông đảo người dân địa phương.

Tại chương trình, ban tổ chức triển khai các hoạt động khám bệnh ở nhiều chuyên khoa như nội, da liễu, mắt, răng hàm mặt; đồng thời thực hiện chụp X-quang và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân. Dịp này, chương trình cũng trao quà cho 5 em nhỏ, 5 gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đến thăm, tặng quà 2 cựu chiến binh trên địa bàn phường.

Theo PGS.TS Trần Kiêm Hảo, chương trình không chỉ mang đến dịch vụ y tế thiết thực cho người dân mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, thể hiện hình ảnh ngành y tế TP. Huế gần dân, vì dân, đặc biệt quan tâm đến các đối tượng yếu thế.

