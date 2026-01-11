Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm người dân tại Huế

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chương trình được tổ chức nhằm hưởng ứng các chủ trương của Trung ương về tăng cường bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn; đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam.

Ngày 11/1, Trung ương Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam phối hợp với Sở Y tế và Viettel TP. Huế tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Hóa Châu (Huế).

kham-benh.jpg
Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân phường Hóa Châu (Huế). Ảnh: H. Dũng

Tham dự chương trình có TS. Trương Văn Đạt - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam; PGS.TS Trần Kiêm Hảo - Giám đốc Sở Y tế TP. Huế, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan và đông đảo người dân địa phương.

Tại chương trình, ban tổ chức triển khai các hoạt động khám bệnh ở nhiều chuyên khoa như nội, da liễu, mắt, răng hàm mặt; đồng thời thực hiện chụp X-quang và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân. Dịp này, chương trình cũng trao quà cho 5 em nhỏ, 5 gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đến thăm, tặng quà 2 cựu chiến binh trên địa bàn phường.

Theo PGS.TS Trần Kiêm Hảo, chương trình không chỉ mang đến dịch vụ y tế thiết thực cho người dân mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, thể hiện hình ảnh ngành y tế TP. Huế gần dân, vì dân, đặc biệt quan tâm đến các đối tượng yếu thế.

Chương trình được tổ chức nhằm hưởng ứng các chủ trương của Trung ương về tăng cường bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam.

Ngọc Văn
#Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam #Đại hội Đại biểu #Sở Y tế TP Huế #khám bệnh #tư vấn sức khỏe #cấp phát thuốc miễn phí #phường Hóa Châu (

Xem thêm

Cùng chuyên mục