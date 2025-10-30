Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa tổ chức khám mắt miễn phí tại Trường tiểu học Nguyễn Thái Học

Tiếp nối thành công của chương trình khám sức khỏe học đường tại Trường Tiểu học Hà Huy Giáp, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa tiếp tục phối hợp cùng Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai triển khai hoạt động khám sức khỏe cho 3.500 học sinh tại Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình “Chung tay vì sức khỏe học đường”, cho thấy vai trò đồng hành và trách nhiệm của Bệnh viện trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là thế hệ tương lai.

Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa khám mắt miễn phí cho 3.500 học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học

Tiếp nối hành trình chăm sóc sức khỏe học đường

Trước đó, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa đã hợp tác cùng Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai triển khai chương trình khám mắt toàn diện cho hơn 4.700 học sinh tại Trường Tiểu học Hà Huy Giáp. Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía phụ huynh, giáo viên và học sinh, cho thấy sự hiệu quả và ý nghĩa thiết thực của mô hình chăm sóc sức khỏe học đường mà Bệnh viện đang hướng tới.

Tiếp nối hành trình, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa tiếp tục mở rộng chương trình khám mắt miễn phí đến Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, đánh dấu bước phát triển mới trong chuỗi hoạt động chăm sóc sức khỏe học đường của Bệnh viện. Đây là minh chứng cho sự cam kết của Bệnh viện về trách nhiệm xã hội và định hướng đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với cộng đồng.

Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa không ngừng mở rộng chương trình chăm sóc mắt học đường đến nhiều trường trong khu vực

Khám sức khỏe toàn diện cho 3.500 học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học

Chương trình khám sức khỏe tại Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học diễn ra từ ngày 10/10 đến 16/10/2025, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa tiếp tục đảm nhận phần khám mắt chuyên sâu, Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai chịu trách nhiệm khám sức khỏe tổng quát. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, chương trình đã được tổ chức một cách bài bản, đảm bảo 3.500 học sinh đều được kiểm tra thị lực, sàng lọc các tật khúc xạ và kiểm tra sức khỏe toàn diện.

Ngay từ buổi khám đầu tiên, từng lớp học đã được sắp xếp luân phiên đến khu vực khám nhằm đảm bảo trật tự và thuận tiện cho công tác y tế. Đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa đã có mặt từ sớm để hoạt động thăm khám được diễn ra suôn sẻ.

Nhằm đảm bảo tất cả học sinh đều được thăm khám kỹ lưỡng, các bác sĩ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa đã sử dụng thiết bị soi bóng đồng tử nhằm phát hiện sớm và chính xác các vấn đề về tật khúc xạ, đặc biệt là cận thị học đường. Việc sàng lọc và phát hiện sớm giúp các bác sĩ đưa ra hướng theo dõi, điều chỉnh và kiểm soát tiến triển cận thị kịp thời, đồng thời tư vấn cho phụ huynh về các phương pháp chăm sóc thị lực phù hợp.

Sự phối hợp chặt chẽ của 2 Bệnh viện cùng sự ủng hộ của nhà trường, phụ huynh đã mang lại sự thành công của chương trình, toàn bộ học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học đã được khám sức khỏe một cách toàn diện, giúp học sinh có một môi trường học tập an toàn, lành mạnh, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện.

Các em học sinh xếp hàng trật tự trong buổi khám mắt

Tầm quan trọng của việc kiểm soát cận thị học đường ngay từ sớm

Hiện nay, tỷ lệ học sinh bị cận thị đang ở mức báo động, tiềm ẩn những mối lo về biến chứng nguy hiểm ở mắt. Khi trẻ đã cận, độ cận sẽ tăng rất nhanh qua từng năm, cảnh báo nguy cơ đối mặt với các bệnh lý nguy hiểm, gây mất thị lực vĩnh viễn như đục thủy tinh thể, bong võng mạc, thoái hóa điểm vàng,...

Đón đầu thực trạng trên, Bệnh viện đã đẩy mạnh hoạt động giáo dục và nâng cao ý thức cho học sinh và phụ huynh về tầm quan trọng của việc bảo vệ thị lực học đường. Bên cạnh chủ động phòng ngừa ở trẻ chưa cận, việc kiểm soát tăng độ ở trẻ đã cận có ý nghĩa quan trọng, giúp kịp thời kiểm soát tiến triển cận thị và bảo vệ chất lượng cuộc sống lâu dài của trẻ.

Đồng hành cùng phụ huynh, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa đã chính thức ra mắt gói dịch vụ Kiểm soát tiến triển cận thị dành cho trẻ với mức giá ưu đãi chỉ 1 triệu đồng (giá gốc 2 triệu đồng). Mức giá này không chỉ giúp phụ huynh dễ dàng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc mắt chuyên sâu, mà còn giảm bớt gánh nặng chi phí, mang lại cơ hội bảo vệ thị lực cho con em mình ngay từ sớm.

BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN BIÊN HÒA

Sáng mắt - Sáng trọn niềm tin

Địa chỉ: 1403 Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 11, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai

Hotline: 0846 403 403

Tổng đài: 1900 3349

Website: https://matsaigonbienhoa.vn