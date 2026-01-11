Quảng Trị: Giảm 0,1% vẫn trúng thầu, chủ đầu tư có làm trái chỉ đạo của Phó Thủ tướng?

TPO - Dư luận ở Quảng Trị đang rất xôn xao khi một gói thầu xây lắp được nhà thầu giảm giá 0,1% nhưng vẫn trúng thầu. Điều đáng nói, gói thầu này được tổ chức đấu thầu sau khi có chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, yêu cầu giảm 5% trên giá trị gói thầu đối với đầu tư công.

Theo đó, ngày 6/1/2026, UBND xã Lệ Ninh (Quảng Trị) ban hành Quyết định số 22, về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 1: Xây lắp + Đảm bảo an toàn giao thông + Dự phòng thuộc dự án: Các tuyến đường nội vùng Hoa Thuỷ, xã Lệ Ninh (sau đây gọi tắt là Gói thầu số 1).

Một phần Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của UBND xã Lệ Ninh.

Gói thầu số 1 có giá chào thầu 11.458.045.000 đồng, do UBND xã Lệ Ninh làm Chủ đầu tư, đấu thầu rộng rãi qua mạng, một giai đoạn – một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện là 540 ngày.

Công ty TNHH Hoàng Hưng được xác định là “một mình một ngựa”, trúng thầu với giá 11.445.861.112 đồng, tiết kiệm được 12.183.888 đồng, tương đương tỉ lệ giảm thầu hơn 0,1%.

Việc trúng thầu khi chỉ giảm 0,1% của Công ty Hoàng Hưng không gây ngạc nhiên, bởi lâu nay thực tế trong đấu thầu vốn đầu tư công, khi biết mình “một mình một ngựa” hoặc thấy “chắc ăn” rồi, thì nhà thầu thường giảm “cho có” theo kiểu hình thức.

Điều khiến dư luận xôn xao là cuộc đấu thầu này diễn ra sau chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về thực hiện giải pháp tiết kiệm 5% khi chỉ định thầu, đấu thầu dự án vốn ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, ngày 13/10/2025, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi Bộ Tài chính, thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2026, trong đó ở mục 3 ghi rõ:

Một phần thông báo của Văn phòng Chính phủ gửi Bộ Tài chính và các địa phương.

“Các bộ ngành trung ương, địa phương thực hiện nghiêm tiết kiệm cắt ngay khi phân bổ ngân sách dự toán năm 2026 từ đầu 5% chi đầu tư theo đúng kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kinh tế - xã hội năm 2025-2026 và thực hiện giải pháp tiết kiệm 5% khi chỉ định thầu, đấu thầu dự án.”

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, Chủ tịch UBND xã Lệ Ninh xác nhận là Công ty TNHH Hoàng Hưng vừa trúng gói thầu nói trên. Còn việc Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc có chỉ đạo giảm 5% khi đấu thầu dự án vốn ngân sách Nhà nước thì ông Hán không biết.