Cần Thơ chọn 4 dự án nhà ở thí điểm thoả thuận, chuẩn bị đấu thầu 21 khu đất

TPO - HĐND TP. Cần Thơ vừa chấp thuận danh mục 4 dự án nhà ở thương mại thí điểm thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất (không phải đấu thầu), và ban hành danh mục 21 khu đất sẽ đấu thầu chọn nhà đầu tư thời gian tới.

Tại Kỳ họp thứ Tám HĐND TP. Cần Thơ vừa diễn ra, các đại biểu đã thông qua Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm năm 2025 (đợt 2) theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội và Danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Theo đó, 4 khu đất của 4 doanh nghiệp đủ điều kiện triển khai dự án thí điểm nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất, hoặc đang có quyền sử dụng đất. Tổng diện tích các khu đất là 112.523 m², trong đó có khoảng 23.494 m² đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích sử dụng theo quy định. Tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng.

Cụ thể, Công ty CP Đầu tư New Point Cần Thơ đề xuất Dự án Chung cư New Center Point Cần Thơ tại khu vực Yên Hạ, phường Cái Răng, diện tích hơn 10.470 m². Công ty TNHH Phát triển đô thị An Phú Hưng đề xuất Dự án Chung cư An Phú Hưng tại phường Long Tuyền, diện tích 9.746 m². Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Thuận Phát Cần Thơ đề xuất Dự án nhà ở thương mại tại phường Cái Răng, diện tích 6.166m².

Tập đoàn Sao Mai đề xuất Dự án Khu dân cư Sao Mai Thạnh An tại xã Thạnh An, với diện tích lớn nhất - 86.140 m², trong đó có 23.494 m² đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

UBND TP. Cần Thơ khẳng định, các khu đất nêu trên đều phù hợp quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và chương trình phát triển nhà ở của thành phố đến năm 2030; không thuộc trường hợp Nhà nước phải thu hồi đất, không nằm trong danh mục công trình công cộng, quốc phòng - an ninh.

Chuẩn bị đấu thầu 21 khu đất gần 4.912 ha

Cũng tại kỳ họp, UBND TP. Cần Thơ trình HĐND thành phố thông qua Danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất. Theo đề xuất, 21 khu đất với tổng diện tích gần 4.912 ha sẽ được tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong thời gian tới.

Cụ thể, tại khu vực xã Châu Thành có Khu đô thị mới sông Mái Dầm với quy mô gần 140 ha; cụm 3 khu đô thị mới 927C được đề xuất đấu thầu với tổng diện tích lớn, gồm khu 1 (Châu Thành - Phú Hữu) 279,21 ha, khu 2 (Phú Hữu) 204,5 ha và khu 3 (Phú Hữu) 173,43 ha.

Khu vực Hưng Phú có 6 khu đô thị được đưa vào danh mục, gồm các khu đô thị mới số 1, số 6, số 7, khu đô thị mới phường Phú Thứ, khu đô thị mới - khu 3 (lô 14A) và Khu đô thị mới Nam Cần Thơ, với tổng diện tích hàng trăm héc-ta.

Tại Thốt Nốt, thành phố đề xuất đấu thầu 5 khu gồm khu đô thị mới gắn với cảng, logistics, cùng các khu đô thị mới Thốt Nốt 2, 3, 4 và 5.

Ngoài ra, danh mục còn có Khu đô thị mới rạch Cái Nai (thuộc địa bàn Cái Răng - Hưng Phú), Khu đô thị mới số 8 tại phường Cái Răng, cùng Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong trải dài trên địa bàn 4 xã Châu Thành, Phú Hữu, Đông Phước và Thạnh Hòa, với quy mô hơn 2.945 ha - lớn nhất trong danh mục.

Bên cạnh các dự án đô thị, TP. Cần Thơ cũng dự kiến đấu thầu Trung tâm logistics hàng không gắn với Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ (100 ha) và Nhà máy nước Thốt Nốt (5 ha). Thời gian dự kiến tổ chức đấu thầu chủ yếu trong giai đoạn 2026 - 2030.